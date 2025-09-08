Emiliano Aguilar desmiente a Pepe Aguilar: Revela por qué no hablan y no conoce a sus nietas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ante las recientes declaraciones de Pepe Aguilar, que dio en exclusiva para Venga la Alegría, en las que aseguró que no habla con su hijo Emiliano Aguilar desde hace dos años y que no conoce a sus nietas, el joven decidió responder con un fuerte mensaje en redes sociales, donde expuso su versión del distanciamiento con su progenitor. El rapero en ascenso criticó al padre de Ángela Aguilar por hablar de cosas que no le competen.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el mayor de los hijos de Pepe, declaró que estaba harto de que se le culpara por todo lo que pasaba y se le señalara por el distanciamiento, cuando no eran así las cosas: "Ya estoy harto de que diga que soy yo el que no lo busco. Así que te voy a refrescar la memoria, papá, te la voy a refrescar el por cual no hablamos, porque tú dices en todas las entrevistas que no hablamos por mi culpa, porque yo no quiero, pero les voy a decir a todos la verdadera razón por la que no hablamos".

Siempre un niño o un vato quiere el amor de su padre, siempre. Entonces, yo trabajaba en construcción y en plomería, hace mucho, ahí en Estados Unidos, y yo grababa todo, todo lo que siempre me hacía y se lo mandaba, mi papá. Es más, todas las mañanas y todas las noches le mandaba: 'Buenos días, papá, te quiero mucho'. 'Buenas noches, papá, te quiero mucho'. Nunca me contestaba, de vez en cuando, cada semana y media, dos semanas. Entonces, yo le mandaba videos de mis trabajos que hacía en construcción. ¿Tú crees que me contestaba? No, no me contestaba, para nada", agregó.

El intérprete de temas como Con La Frente En Alto, explicó que esa indiferencia lo llevó a alejarse para cuidarse emocionalmente, ya que sí le pegaba fuerte el desinterés que mostraba su padre: "Entonces, esa era la razón. Entonces, un día yo dije: '¿Sabes qué?, Mejor yo no le voy a decir nada, porque es mucho mejor yo estar bien mentalmente que ya tengo mi familia, estar bien mentalmente en vez de estar mandándole mensaje, mandándole mensaje que no me conteste'. La neta sí duele. Y aparte ese vato no tiene ningún derecho de hablar de mi hija en el internet. Ni la conoces, carnal. ¿Cómo vas a hablar de ella si ni la conoces?".

Con tono molesto, el hijo mayor del intérprete de Por Mujeres Cómo Tú, acusó a su padre de revelar públicamente información que él había decidido mantener en privado: "Ah, y otra cosa, nomás para ya aclarar todo, para aclarar todo bien. Sí, sí, tengo dos hijas. Nomás que una hija no quería que nadie supiera, porque no me gusta que esté en el público, no me gusta que esté en los medios, no me gusta que esté por todos".

Gracias, apa. Muchísimas gracias por publicarlo, por decirlo enfrente de todos. Ni conoces a mi primera hija, pero quieres hablar de mi segunda. Y eso no está chido, porque eso era algo que yo no quería que nadie supiera", agregó.

Sin miramientos, el integrante de la dinastía Aguilar señaló: "Y ahí vas tú a abrir la bocota y no sé quién te dijo, porque yo no te dije. Entonces, obviamente, pues ahí andas hablando con pues ya sé quién, la persona que antes me está moviendo a mí. No es justo, no es justo que tú hayas dicho esa noticia cuando yo no quería que se, o sea, yo no quería que saliera esa noticia, pa. Te pasaste de lanza. La neta, esa noticia no quería que saliera de nada, de nada, porque eso es algo privado, es mi vida privada. La neta, te pasaste, te pasaste de lanza, pues ahorita vas a ver".

El creador de Ese Vato, reiteró que el cantante de regional mexicano no ha tenido acercamiento alguno con sus descendientes: "La neta, ¿quién te preguntó? Ni conoces a mi primera hija, ni nunca la has visto, ni nunca ni la has saludado y nunca te has interesado en conocerla. Nada más para que todos sepan. Pero gracias, apa". Finalmente, el artista lanzó un comentario contra Pepe y su cuñado Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar: "Y no más para terminar y todas tienen feria, ¿eh? Todas, todas están bien cuidadas, gracias a Dios. Gracias a Dios, todas están cuidadas".

Todo el dinero que yo gano aquí en TikTok se va directamente para ellas. Yo no gano ningún centavo de la música que hago, de mi TikTok, de nada, yo no gano nada de eso. No más para que te enteres también papá. También tú, Nodalito, para que entiendan todos, la neta. Esto no es justo, que hayan revelado ese tipo de cosas. Yo voy a revelar unas cositas, a ver si les gusta, sin su consentimiento", concuyó.

