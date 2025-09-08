Enrique Guzmán estalla contra la prensa y se niega hablar de la herencia de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de los rumores sobre la herencia de Silvia Pinal y las versiones que apuntan a que su hija, la cantante de rock, Alejandra Guzmán, será designada como la albacea, tras la renuncia de María Elena Galindo, el polémico actor y cantante mexicano, Enrique Guzmán. fue tajante al aclarar que no se involucra en los asuntos de la dinastía Pinal. Al verse involucrado estalló contra la prensa, pidiendo lo deslinden de todo esto.

El intérprete de Tu Cabeza En Mi Hombro, dejó en claro que él no tiene nada que ver con la última voluntad de su exesposa, y por ello es que se niega rotundamente a hablar al respecto: "Esos son problemas que a mí no me interesan. Que no, que no me molestes con eso". El cantante también compartió que Alejandra Guzmán se encuentra en proceso de recuperación tras la cirugía en la espalda que la obligó a retirarse temporalmente de los escenarios: "Ale está, ayer comió conmigo, y que le enderezaron una hernia que tenía en la columna, y ahora se siente más alta, dice. Los dos también, fueron los dos (Alejandra y Luis Enrique)".

Cabe recordar que la famosa intérprete de Hacer El Amor Con Otro, ha atravesado diversas intervenciones médicas en los últimos años, y esta reciente operación se sumó a las batallas de salud que la obligaron a posponer su gira de shows hasta el 2026. Fue en Ventaneando dónde dieron la primicia, asegurando que no era algo de cuidado, pero sí era importante para que el estado de salud de 'La Guzmán', fuera el más óptimo en su gira.

Pese a los conflictos mediáticos y los retos familiares de salud, el intérprete de Popotitos se mostró agradecido por el respaldo del público durante su show en el Auditorio Nacional, escenario en el que reafirmó que su entrega artística sigue intacta: "Encantado como siempre. Mucho tiempo he estado pegándole al peligro como para que no me quieran tanto. Gracias, muchachos. ¿Qué remedio? Se trabaja fuerte precisamente para eso. Que yo tenga todavía ganas de pararme en un escenario y de cantar".

Cabe mencionar que hasta el momento, ni Alejandra, Luis Enrique Guzmán o Sylvia Pasquel, no se han pronunciado con respecto a la nueva polémica que enfrentan como familia sobre el tema de la herencia de su matriarca, pero se espera que pronto salgan a aclarar todo, cómo en su momento lo hicieron al hablar de la organización que crearon en nombre de la artista, poco antes de su fallecimiento el pasado 28 de noviembre del 2024.

Fuente: Tribuna del Yaqui