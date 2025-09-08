¿Erik Rubín tiene nueva novia? Aparece con misteriosa mujer tras 2 años separado de Andrea Legarreta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Erik Rubín de nueva cuenta apareció en todos los titulares de la prensa debido a que se acaba de filtrar un video que lo muestra supuestamente en una cita con una misteriosa mujer. Se especula que el exintegrante de Timbiriche podría estar estrenando novia, a más de 2 años de confirmar su separación de la madre de sus hijas, Andrea Legarreta. Semanas atrás, la conductora ya había opinado sobre esta posibilidad.

Fue a través del canal de YouTube Kadri Paparazzi donde se compartieron las imágenes donde Erik aparece con una misteriosa mujer en una plaza comercial de la CDMX, donde se les vio acudiendo a cenar a un lujoso restaurante y también realizando compras. El paparazzi captó al reconocido músico acudiendo a una tienda de ropa, donde su presunta novia le elegía qué probarse; incluso, ella lo acompañó a los vestidores para comprobar si lo que había elegido era lo correcto.

Captaron a Erik Rubín con una misteriosa mujer

Los conductores del mencionado canal también señalaron que Rubín y su supuesto prospecto acudieron al cine, donde la complicidad se hizo aún más evidente: "Las miradas de complicida eran innegables, las palomitas no tardaron en llegar y entre risas y gestos juguetones parecía ser que lo que menos importaba era la película, porque al final hay verdades que no se pueden ocultar y el dinero y amor siempre terminan brillando en los ojos".

Erik ya no pudo resistir más y la abrazó con ternura dejando ver lo enamorado que está", añadieron.

Erik Rubín desmintió romance semanas atrás

Hace apenas unas semanas, en redes sociales se viralizó una imagen que levantó sospechas de que Erik Rubín habría encontrado nuevamente el amor, pues aparecía abrazado de una mujer identificada como Brenda Alanís, acompañada de una nota al margen que decía "mi cita". La prensa buscó al cantante para preguntarle sobre la situación y de inmediato aseguró que se trataba de una confusión:

Ah, preséntamela. No, no sé. No. Es en Monterrey. Estamos en el restaurante y se tomó una foto… Entonces por eso fui su date. Sí. Bueno, es sí. Es falso (que ya esté nuevamente enamorado), aclaró con humor.

Además, explicó el detrás de esta polémica imagen: "Es en Monterrey. Estamos en el restaurante y se tomó una foto", reiteró. De hecho, la misma Legarreta opinó al respecto: "Sí, justo, justo pasó, ahorita estábamos comiendo todos y justo me contó que le preguntaron y me dice: 'Es más, yo ni me acordaba que me había tomado la foto con ella hasta que Mía me recordó'. Entonces no pasa nada y al final los dos estamos en una situación donde podríamos hacerlo. Sin embargo, pues todavía no", explicó.

Incluso, la conductora de Televisa detalló que ella sería feliz de que Rubín rehaga su vida, sin embargo, destacó que su exesposo debería ser muy selectivo: "Lo que sí anhelo es que cuando se encuentre alguien sea una buena persona. Alguien que valga la pena, que no sea una persona abusiva. De pronto veo que hay como muchas chavas que están muy a las vivas, ¿no? De querer de pronto pues sí, o figurar o aprovecharse, ¿no? Bajarles la lana o amor a cambio de qué, ¿sabes? Y eso se me hace triste", reveló Andy.

Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación en 2023

