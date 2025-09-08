Esposa de Omar Chaparro confirma infidelidad; el actor de Televisa reacciona a la polémica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y presentador mexicano, Omar Chaparro, regresó al centro del escándalo debido a que su esposa, Lucía Ruiz de la Peña, mejor conocida como Lucy Ruiz, en una reciente entrevista, confirmó la infidelidad por parte del padre de sus hijos, destacando que para ella fue un golpe letal. Por su parte, el también cantante ha decidido romper el silencio y reaccionar a la polémica con una contundente respuesta a las críticas.

Hace un par de semanas, Lucy sorprendió en una entrevista con Adriana Gallardo, al revelar que momento más doloroso en su vida, fue cuándo se enteró de la infidelidad de Chaparro con una fan. En su relató aseguró que una amiga le reveló que una fans estaba presumiendo la gran cercanía con exparticipante de Big Brother VIP, y en eso sintió que "se le cayó el mundo" y al regreso del viaje de su esposo, lo confrontó y este lo aceptó, pasando por un proceso complicado: "Me dijo: '¿Sí me vas a perdonar? Perdóname ya'. Fue en ese momento cuando decidí soltar y no seguir arrastrando el dolor", reveló.

Ahora, en una entrevista con Sale el Sol, al ser cuestionado por estas declaraciones de 'La Mojarrita', cómo se le conoce también a Lucy, dejó en claro que este fue uno de los muchos problemas que han enfrentado en su matrimonio y del que han logado salir, levantándose juntos por el amor que sienten: "Somos un equipo que hemos tenido conflictos, no nada más de esa índole; financieros, bancarrota, salud… hemos estado en la lona los dos y lo más maravilloso es que nos hemos visto a los ojos y hemos decidido levantarnos juntos".

El expresentador de ¿Quién Es La Máscara?, declaró que estas declaraciones son nuevas, pero el hecho pasó hace 15 años y desde entonces solo han evolucionado y superado cada prueba, se han perdonado y no han caído una segunda vez con la misma piedra, por qué aprendieron: "Eso sucedió hace 15 años. Tengo 29 años con ella, es mi mejor amiga. Los problemas son parte de la vida, creo que la clave está en afrontarlos. La gente le huye a los problemas y ahí es donde uno aprende".

Finalmente, dejó en claro que no está enfocado en lo negativo de la vida, en las cosas malas que le han pasado y superado, pues cree que lo mejor es enfocarse en lo bueno que hay, en lo importante qué es su trabajo, como será el lanzamiento de su nuevo disco en su cumpleaños: "No ponemos nuestra atención, no leemos esas cosas, estamos mejor tratando de disfrutar la vida, leer, cosas que te nutran. La vida ya es lo bastante difícil como para enfocarte en lo malo".

Fuente: Tribuna del Yaqui