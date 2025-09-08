Frida Muñoz, exnuera de 'El Chapo' Guzmán, se pronuncia tras marcha por violencia en Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Este pasado domingo 7 de septiembre, miles de ciudadanos salieron a marchar con el objetivo de exigir un alto a la violencia en Sinaloa, pues este martes 9 de septiembre se cumplirá un año del inicio del conflicto entre Los Chapos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa que provocó un aumento alarmante de la inseguridad, dejando un saldo de 1,964 asesinatos en la entidad.

En redes sociales también se manifestaron contra esta situación, y una de las personas que captó especial atención fue Frida Muñoz Román, exnuera de Joaquín El Chapo Guzmán. La actual esposa del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. compartió un mensaje en contra de los altos índices de crímenes: "Señor, rompe cadenas de violencia y derrama tu amor sobre Culiacán #EsperanzaEnCristo #CuliacánLibre".

De acuerdo con información de Infobae, Édgar Guzmán López perdió la vida el 8 de mayo de 2008 durante un enfrentamiento con los Beltrán Leyva. Un comando armado de aproximadamente 20 sicarios asesinó a Édgar mientras se encontraba con su primo César Ariel Loera Guzmán y Arturo Meza Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares, alias La Emperatriz, en el estacionamiento del centro comercial City Club, en el sector Tres Ríos de Culiacán.

Su historia de amor

Se cree que Édgar y Frida se conocieron cuando ambos estudiaban en la Universidad Autónoma de Sinaloa y, más pronto de lo que imaginaron, contrajeron nupcias, dando la bienvenida en 2005 a su hija Frida Sofía Guzmán Muñoz. De hecho, según el medio antes citado, la viuda fue quien acudió al Servicio Médico Forense para reclamar al joven de 22 años, quien fue sepultado con un pedido de 50 mil rosas ordenado por su padre, lo que ocasionó que no hubiera flores disponibles el Día de las Madres.

Cabe mencionar que actualmente su pareja, Julio César Chávez Jr., enfrenta un fuerte problema legal tras su detención el 2 de julio de 2025 en Los Ángeles, California. Posteriormente, fue deportado de Estados Unidos a México el pasado 18 de agosto por la garita Dennis DeConcini de Nogales, Sonora, e ingresó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11. No obstante, en un juicio celebrado en agosto, un juez lo vinculó a proceso por el delito de tráfico de armas hacia territorio nacional, pero le concedió libertad condicional.

Fuente: Tribuna