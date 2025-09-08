Galilea Montijo humilla a Ricardo Peralta en 'Hoy' tras presumir que usaron mismo cinturón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz jalisciense, Galilea Montijo, no dejó pasar el comentario que Ricardo Peralta hizo en su cuenta de X, y no tuvo reparos en humillarlo en vivo de Hoy, luego de que el influencer publicara una imagen luciendo una prenda idéntica a la que la presentadora portó este domingo durante la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, el domingo 7 de septiembre.

Después de que Montijo luciera con orgullo su vestimenta, el creador de contenido que formó parte del elenco de la temporada pasada del reality, escribió a través de su X, antes conocido como Twitter: "Loba, Gali y yo tenemos el mismo cinturón de Iván Ávalos". En uno de los segmentos del programa Hoy, la titular de la emisión recibió halagos por parte de Andrea Legarreta sobre su atuendo, a lo que Montijo mencionó:

Es de Iván Ávalos, que, por cierto, bueno, este es su distintivo, ¿no? Que hace como mucho corsé en las t-shirts y demás y el de ayer, ¿qué crees? Que su papá le ayudó, es herrero, y le ayudó a hacer el corsé que iba en la parte de enfrente", externó orgullosa.

Acto seguido, y con el estilo que la caracteriza, la presentadora de Netas Divinas, manifestó: "Que, por cierto, Ricardo Peralta no es el tuyo, mi rey. Es el mismo diseñador, pero no tenemos la misma cintura, hermana". De inmediato, Tania Rincón agregó: "No, chiqui, se te veía una cintura así. Digo, la tienes, pero se te veía así (pequeña)". Por su parte, Andrea cuestionó: "¿Qué dijo?". A su vez, la tapatía explicó: "¿Ricardo? Que era el que yo traía. Le digo: '¿Pues cómo? ¿Cómo vamos a caber, hermana?'".

La conductora aprovechó para resaltar el arte nacional y el apoyo que recibe el diseñador de su familia: "Pero aquí lo que hay que resaltar es el talento que tenemos en México. Tu papá Iván que es herrero que le ayudó a hacer el corsé que luego parecía como de tercera dimensión, ¿estás de acuerdo?". El intercambio cerró con un comentario de Arath de la Torre, quien respaldó a su compañera con un toque de humor: "¿Sabes qué le diría? Ese vestido, ya se utilizó, búscate tu propio vestido".

Cabe recordar que esta declaración de Arath hace alusión a uno de sus posicionamientos en la temporada pasada de La Casa de los Famosos México, cuando realizó una comparación similar con Wendy Guevara en cuanto a la historia que la integrante de Las Perdidas desarrolló en la emisión, comentario que en su momento también generó conversación en redes sociales y se burlaron del integrante de Pepe y Teo.

Fuente: Tribuna del Yaqui