Golpe a TV Azteca: Manelyk González rechaza unirse a 'La Granja VIP' ¿por orden de Televisa?

Ciudad de México.- La reconocida actriz e influencer mexicana, Manelyk González, recientemente está dando mucho de qué hablar, pues se dice que habría dado un duro golpe a TV Azteca, en sus esperanzas de subir el rating de la empresa, debido a que habría rechazado integrarse a su nuevo reality show, La Granja VIP, y no solo en una ocasión, sino en dos, ¿acaso este se debe a que se lo ordenaría Televisa?

González se lanzó a la fama en el reality show de fiesta y descontrol, Acapulco Shore, pero en los últimos años ha estado dejando atrás dicha etapa, formando parte de otros proyectos, como serie al lado de Lucía Méndez, una de las celebridades más reconocidas y famosas por su amplia trayectoria, además de participaciones en el programa Hoy y su estelar paso en Las Estrellas Bailan en Hoy, con la que casi llegan a la gran final.

Pero, pese a sus proyectos con la empresa San Ángel, no tiene exclusividad, y por ende, podría formar parte de cualquier proyecto en cualquier televisora. Sin embargo, a través de la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de La Tía Sandra, González sigue rechazando la oferta laboral de la empresa del Ajusco para formar parte del nuevo reality, que será conducido por el expresentador de Televisa, Adal Ramones.

Aunque la cuenta no ha revelado los motivos por los que la exhabitante de La Casa de los Famosos All Stars, no ha aceptado la propuesta, señaló que lo ha hecho en dos ocasiones, que la siguen buscando para que dé el sí acepto, junto a su colega de la mencionada emisión, Paulo Quevedo, el cual según informaron, también ha decidido declinar la propuesta por motivos desconocidos, pero, que al parecer, seguirán siendo invitados hasta que acepten o se complete el cast.

Cabe mencionar que hasta el momento, ninguno de los dos exparticipantes del reality de Telemundo, se ha pronunciado a lo declarado en dicha cuenta, pero se espera que pronto, alguno de los dos salga para confirmar o para desmentir lo anteriormente mencionado, y confesar los motivos por los qué habrían rechazado formar parte de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, de ser cierta la invitación.

