Horóscopos de Nana Calistar para HOY martes 9 de septiembre 2025: Predicciones para tu signo

Ciudad de México.- Los horóscopos de Nana Calistar se han vuelto una guía diaria imprescindible para quienes buscan orientación en el amor, la salud, el trabajo y la fortuna. Sus predicciones ofrecen reflexiones, consejos prácticos y señales para aprovechar al máximo cada momento. Si quieres saber qué te depara el día, sigue leyendo TRIBUNA y descubre las predicciones para tu signo zodiacal este martes 9 de septiembre.

Aries

Hoy tu energía estará al máximo, pero cuidado con querer hacer todo a la vez. Prioriza lo que realmente importa y evita dispersarte. En el amor, alguien cercano te sorprenderá con un gesto inesperado.

Tauro

Es un buen día para cerrar ciclos pendientes. Tu intuición estará afinada, así que confía en tu instinto al tomar decisiones. En el trabajo, un proyecto que parecía estancado dará un giro positivo.

Géminis

La comunicación será tu aliada. Expresa tus ideas sin miedo y verás que llegan oportunidades interesantes. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer, pero analiza bien si vale la pena reabrir esa puerta.

Cáncer

Tu sensibilidad estará al límite, así que dedica tiempo a ti mismo. No te sobrecargues con problemas ajenos. En lo laboral, un detalle que pasaste por alto puede darte la clave para avanzar.

Leo

Tu carisma estará en su punto más alto, aprovéchalo para influir positivamente en quienes te rodean. En el amor, es un día ideal para mostrar tus sentimientos con sinceridad.

Virgo

La organización será tu mejor herramienta hoy. Evita dispersarte y establece prioridades claras. En el ámbito sentimental, alguien cercano valorará tu honestidad más de lo que imaginas.

Libra

Es un día para equilibrar emociones y dejar de lado preocupaciones que no te pertenecen. En el trabajo, la paciencia traerá resultados; evita decisiones impulsivas.

Escorpio

Tu intuición y creatividad estarán muy activas. Aprovecha para iniciar proyectos o darle un giro original a lo que ya tienes. En el amor, la pasión estará presente, pero controla los celos.

Sagitario

Hoy sentirás ganas de explorar y salir de la rutina. Una nueva actividad o encuentro social puede abrirte puertas interesantes. En el amor, alguien te hará reír de una manera que no esperabas.

Capricornio

La disciplina y la constancia te dar��n resultados visibles. No te desalientes si los cambios parecen lentos; todo se moverá a tu favor. En el amor, demuestra tu compromiso con acciones más que con palabras.

Acuario

Es un día para liberar tensiones y buscar nuevas perspectivas. Conversaciones con amigos o colegas te darán ideas frescas. En lo sentimental, muestra tu lado más auténtico, te sorprenderá la respuesta.

Piscis

Tu sensibilidad y empatía serán tu guía. Ayudar a alguien te hará sentir bien, pero no descuides tus propios límites. En el amor, pequeñas atenciones tendrán un gran impacto.

