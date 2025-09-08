Juez rechaza suspensión a Christian Nodal en su disputa con Universal Music

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Christian Jesús González Nodal, mejor conocido como Christian Nodal, continúa con el problema legal que sostiene contra su antigua disquera, Universal Music. Ahora, el esposo de Ángela Aguilar promovió un juicio de amparo para obtener acceso a la carpeta de investigación en su contra; sin embargo, no tuvo éxito, pues el juez Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, rechazó por completo la petición.

La situación comenzó el pasado 28 de agosto, cuando el sonorense solicitó la suspensión para que se le entregaran copias auténticas de las constancias y se le garantizara acceso a la indagatoria. No obstante, Brieba de Castro concluyó que la demanda no era lo suficientemente clara. Aun así, fijó una nueva fecha, ahora para el próximo 10 de septiembre, en la cual decidirá si concede la suspensión definitiva.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay nada concreto en el caso, por lo que se prevé que la situación todavía tarde en resolverse. Mientras que, por un lado, el cantante busca acceder a los documentos para conocer exactamente qué se le imputa, la compañía se mantiene firme en que los derechos de las canciones de Nodal le pertenecen y que, en realidad, no hay nada que él pueda hacer.

El caso tardará en resolverse

"Sobre los derechos de Universal sobre los fonogramas y videogramas que son propiedad de Universal, estamos en etapa de desahogo de pruebas; todavía vienen otras diligencias y se van a seguir desahogando como tenga, vendrán otros recursos, apelación, sentencia definitiva y todavía queda un proceso", expuso en su momento el abogado de la compañía líder de música, Universal Music.

¿En qué consiste el conflicto?

La empresa acusa a Christian de falsificar 32 contratos con la finalidad de apropiarse de los derechos de las canciones (o fonogramas) que grabó mientras era parte de Universal. Por su parte, entre los temas que están en riesgo se encuentran Adiós amor, Probablemente y Te voy a olvidar. Los fieles admiradores del famoso están preocupados porque el artista podría perder el trabajo de su vida.

Fuente: Tribuna