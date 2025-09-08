"La realidad bien alterada": Reacciones a la novia de Facundo tras 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Facundo se convirtió en el sexto eliminado del popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025, lo cual sorprendió a una parte del fandom debido a su extensa trayectoria en los medios de comunicación. Sin embargo, quien también compartió su opinión fue la novia del comediante, Delia García, quien estuvo presente en plena gala y hasta pudo reencontrarse con él durante el programa.

Hace un par de días, la mujer de 36 años que actualmente conduce el programa de radio ¡Ya Párate!, de Los40, estuvo envuelta en un gran problema después de que el comediante obtuviera la Moneda del Destino, con la cual ganó 30 mil pesos. No obstante, negoció con La Jefa que, si los cambiaba, obtendría una llamada de dos minutos con Delia. Lo que ella no imaginaba era lo que venía a continuación.

Desde el inicio hubo dificultades con la comunicación, pues Facundo no recordaba el número de su pareja, lo que, por supuesto, ocasionó una ola de críticas en redes sociales. Lo más polémico ocurrió cuando la diseñadora de modas respondió, ya que los espectadores aseguraron haber escuchado la voz de un hombre, lo que generó especulaciones sobre una posible infidelidad, misma que la joven desmintió más tarde.

Sexto eliminado de 'LCDLF México'

Fuertes declaraciones de Delia García

En las múltiples plataformas se comenzó a difundir con rapidez un video grabado durante la gala de este pasado domingo. En este se ve a Delia acompañada por Marie Claire Harp y la ganadora de la primera temporada, Wendy Guevara. La exparticipante de La Isla, El Reality 2014 mostró su desacuerdo con la respuesta que Aáron Mercury le dio a su prometido durante el posicionamiento, y la forma en que se expresó terminó por generarle otra controversia.

"Si Facundo nunca hubiera existido, no hubiera existido Aáron, es la verdad. Facundo le ha abierto el camino a muchas personas que hoy en día tienen plataforma, ya que él se atrevió a muchas cosas; entonces, como que me pareció, como que 'órale', la irreverencia", aseveró. Por su parte, los usuarios se han estado burlando de las declaraciones de la originaria de Cuernavaca, Morelos.

Fuente: Tribuna