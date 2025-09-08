Michael J. Fox reaparece en un evento de Nueva York y preocupa su estado de salud

Comparta este artículo

Malibú, California.- Michael Andrew Fox, conocido en el mundo del cine como Michael J. Fox, se hizo mundialmente famoso al interpretar al emblemático Marty McFly en la trilogía Volver al Futuro, una saga que hasta la actualidad sigue siendo recordada no solo por la generación pasada, sino también por la actual, pues las populares películas mantienen todavía un fandom bastante sólido.

No obstante, a pesar de lo excelente actor que era, terminó retirándose cuando estaba en su mejor etapa, debido a que fue diagnosticado con Parkinson. Esta enfermedad comenzó a manifestarse durante el rodaje de Doc Hollywood (1990), donde se hicieron visibles algunos síntomas. Aunque desde los 29 años lucha contra este mal, con el paso del tiempo se convirtió en un ejemplo de resiliencia.

En la actualidad, cuenta con la fundación The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, cuyo propósito es impulsar la búsqueda de una cura. De hecho, el famoso de 64 años tiene un documental en el que habla sobre todo este proceso, las dificultades que atravesó y los retos del día a día. Dicho proyecto se encuentra disponible en la plataforma de Apple TV+ bajo el título Still: A Michael J. Fox Movie.

El actor fue visto en un nuevo evento

Sus fans están preocupados

En redes sociales se volvió tendencia Michael porque apareció en una silla de ruedas durante la alfombra azul del US Open, evento celebrado en Nueva York con motivo del 50 aniversario del torneo de tenis. Desde su llegada fue recibido con aplausos; sin embargo, cuando las imágenes se difundieron en diversas plataformas, a una gran parte de sus seguidores les alarmó su estado físico.

El motivo fue que presentaba claras dificultades para moverse, aunque lo positivo es que en todo momento estuvo acompañado de su esposa, Tracy Pollan. Aun así, no solo hubo comentarios de preocupación, ya que también muchas personas prefirieron felicitarlo por su constante lucha, generando una ola de mensajes de admiración de fans que se alegraron de verlo nuevamente en un evento público bajo los reflectores.

Fuente: Tribuna