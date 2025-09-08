¿Murió el actor de 'Machete'? Reportan la muerte de Danny Trejo a los 81 años; esto se sabe

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este lunes 8 de septiembre, ha trascendido la noticia de la supuesta muerte de Danny Trejo, el actor de origen mexicano que ha triunfado en Hollywood, a sus 81 años de edad. Sin embargo, se ha revelado que todo es una completa mentira, ¿acaso no murió el actor de Machete? Esto se sabe con respecto a los reportes del lamentable fallecimiento, y por qué es falso esto.
A través de las redes sociales, ha circulado una publicación del reconocido actor John Leguizamo, que generó un impacto impresionante entre sus millones de seguidores y fans del actor de filmes como Mini Espías, debido a que se da a entender que habría perdido la vida en este año 2025, a sus más de ocho décadas vividas, a causa de que en este, compartió un mensaje con el RIP, que es rest in peace, en inglés, que al español se traduce como descanse en paz.
En la publicación, esta una imagen de los inicios de Trejo en la industria del cine y una reciente, con el RIP en grande y además un "Danny Trejo Jerónimo 1944-2025". Pero, pese a que esto podría asociarse a una muerte, la realidad es que el actor antes mencionado no estaba revelando que Danny perdió la vida, sino que presuntamente le estaría rindiendo homenaje a su carrera en su historia en Instagram, para que todos lo vieran.
Según los informes, este publicación proviene del 19 de agosto de este 2025, y lo hizo como homenaje para reconocer el impacto que ha tenido en la cultura cinematográfica y la comunidad chicana, pero, el pasado domingo 7 de septiembre volvió a circular en las redes sociales, con la presunta malinterpretación de que había perdido la vida el actor de Un Tipo Duro, quién ha salido a declarar la verdad.
Fue a través de su cuenta de Instagram, que el actor de Fuego Contra Fuego, compartió un mensaje en el que negó rotundamente haber pasado a mejor vida, afirmando que agradece que se preocupen por él, pero se encuentra vivo y no deben de hacerle caso a noticias falsas: "Gracias a todos por su preocupación, pero estoy muy vivo. Alguien está difundiendo noticias falsas".
