Pepe Aguilar en 'VLA' revela que tiene otra nieta y por qué no habla con Emiliano Aguilar

Ciudad de México.- El polémico cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, acaba de dar una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que pro primera vez se sinceró y reveló su verdad, del por qué no habla con su primer hijo, el cantante de rap, Emiliano Aguilar, en medio de su polémica familiar, en la que sus otros hijos, e incluso su esposa, Aneliz Álvarez, se burlaron de él. De la misma manera, dejó en shock, al confesar que tiene otra nieta, pero qué no la conoce.

En medio del escándalo con su primogénito al lado de Carmen Treviño, Pepe decidió brindar una nueva entrevista en exclusiva, en la que afirma que se distanciaron por qué Emiliano quiso y solamente dejó de hablarle, de tal manera que ni siquiera ha podido ver a su primera nieta y no sabía de la existencia de la segunda, hasta hace poco: "Yo no hablo con Emiliano, por qué no quiere. No me habla porque él no quiere, el cabr... O sea, no me ha hablado en dos años, el güey. No conozco a mis nietas. Es más, no sabía ni que tenía otra nieta. Ahora me acabo de enterar".

Ante esto, el intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, declaró que pese a que no se hablan y todos los problemas que hay, le echa todas las porras al rapero creador de Ese Vato, y le aconseja que siga cómo hasta ahora componiendo y que no se desespere, por qué el éxito no siempre llega de inmediato: "Yo siempre estoy echándole porras al cabr.... Si él no quiere hablar conmigo, pues ni modo, no quiere hablar conmigo. Pero siempre le estoy echando porras y siempre me da gusto cuando le va bien".

Vi por ahí que se metió más o menos en bronquillas. Así es el rollo, güey. Tranquilo, no pasa nada. Tú síguele en tu friega, síguele componiendo como le compones. Tu síguele echando, es un negocio más de resistencia que de velocidad", agregó.

Con respecto al drama con sus otros hijos, como Leonardo Aguilar, Pepe señaló que él solo le pide a Dios cuando ve que se van a romper la mad.. que los cuide, pero que no se mete y los deja cometer sus propios errores, por qué así aprendió él, rompiéndose varias veces la mad... a lo largo de su carrera: "No es que seas solapador, ni es que seas alcahuete, tampoco quiere decir que diga, 'esta bien por qué es mi hijo', no. ¿Tú qué sabes lo que yo hablo con mis hijos tras bambalinas?, ¿cómo saben qué broncas o no broncas han habido dentro del todo el desmadre?, nadie sabe".

Finalmente, señaló que él aunque su hija menor, Ángela Aguilar ya está casada, le sigue dando consejos y le enseña en dónde se equivoca, agregando que la gente por la polémica no ve el talento que tiene ella, y no ven qué él sí los aconseja y los está tratando de guiar por el buen camino: "Los sigo fregando, ahorita en la mañana, hablé con Ángela, de otras pend..., y le dije 'oye, serás muy señora y la chin..., pero yo sigo siendo tu papá y voy a ser tu papá todo el tiempo, me podrás hacer caso o no, pero yo te voy a decir siempre lo que creo".

Fuente: Tribuna del Yaqui