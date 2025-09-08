Príncipe Harry participa en homenaje a la reina Isabel II a 3 años de su fallecimiento

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- Un 8 de septiembre de 2022, la reina Isabel II perdió la vida a las 15:10 hora local (14:10 GMT) en el castillo de Balmoral, en Escocia. En su momento, el pueblo se despidió de la mujer de 96 años dejando miles de flores y otras muestras de cariño en las puertas del Palacio de Buckingham. Por ello, así como se hace cada año, la familia real británica decidió rendir homenaje a la monarca.

De acuerdo con medios locales, las actividades se llevaron a cabo en el castillo de Balmoral, en Escocia; además, también se recordó a la soberana en Sunningdale, donde se encuentra el Instituto de la Mujer, al cual perteneció la reina Isabel II por aproximadamente 80 años. Por supuesto, se contó con la presencia de su nieto, el príncipe Harry, quien visitó la tumba de su abuela.

Llamó especialmente la atención que el esposo de Meghan Markle no se encontró con su hermano, el príncipe William, ya que circulaban algunos rumores que indicaban que ambos se verían, pero la expectativa de muchos no se cumplió. Cada uno eligió un rumbo distinto: al menos el duque de Sussex acudió a la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, mientras que el futuro rey asistió junto a Kate Middleton a un homenaje en Sunningdale, Berkshire, que, a pesar de estar muy cerca, no permitió que se reunieran.

Reina Isabel II

Hace un tiempo, en entrevista para BBC News, el hombre de 40 años confesó que realmente le gustaría reconciliarse con su familia. La estancia en el país de Harry será de cuatro días, y una vez que este plazo concluya, regresará al lado de Meghan en California. Además, también expresó su preocupación por la salud de su padre, el rey Carlos III, a quien se le diagnosticó cáncer en 2024.

El miércoles 3 de septiembre, el exesposo de Lady Di asistió a la inauguración de un hospital en Birmingham, donde interactuó con pacientes oncológicos y mencionó que actualmente no se encuentra "tan mal". Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce el tipo de cáncer que padece, pues se decidió mantener esa información en privado para evitar una mayor exposición mediática.

Fuente: Tribuna