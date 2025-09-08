¿Quién gana HOY la Villa 360 en 'Exatlón México'? 1 lesionado y más este 8 de septiembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de meses de espera, da inicio el Exatlón México, y las páginas de spoilers han compartido su primer adelanto de este lunes 8 de septiembre del 2025. Según los informes, es equipo va a ganar hoy la Villa 360, y por desgracia ya habrá un lesionado. Según informes, el aspirante de nombre Daniel, qué es canotista mexicano, al competir por su lugar, sufrirá una caída que lo lesionara, sin embargo, no ha dicho si esto hará que salga del reality de TV Azteca.

La noche de este 8 de septiembre del 2025, después de que México ganara la gran final de la Exatlón Cup 2025 ante Estados Unidos, va a comenzar con su primera etapa, qué es conocida como Draft El Ascenso, en el cual participan 24 atletas nuevos, que se dividirán en dos equipos, los negros y los blancos, para competir y saber quién de ellos formará parte de la nueva emisión de dicho reality deportivo. Según los informes, solo 12 de ellos pasaran a la nueva temporada y los otros 12 regresarán a México.

Aunque se desconoce quienes serán los 12 atletas que ya conforman a los rojos y azules, se sabe que en el Draft estarán cuatro de las leyendas más reconocidas de temporadas pasadas, para ser los entrenadores de su respectivo equipo. De parte de las leyendas rojas, se verán a Heliud Pulido, y a Jazmín Hernández, que entrenaran a los de camiseta negra, mientras que de los azules irán Andrés Fierro y Marysol Cortés, liderando a los de camiseta blanca.

Aunque aún no se sabe con certeza las dinámicas con las qué empezarán, el canal de YouTube de spoilers, DTM Spoilers, acaba de confirmar que los 24 atletas serán divididos en 2 equipos de 12 y desde este primer momento los harán vivir experiencia de lo que se vive en el Exatlón México, y este lunes 8 de septiembre, van a competir para irse a las comodidades que ofrece la Villa 360 o quedarse en el Campamento. Hasta el momento no se ha dicho quiénes ganan esta, pero se cree que serán los de camiseta negra, liderados por los atletas rojos.

De la misma manera, se ha dicho que presuntamente, el Draft El Ascenso tendrá su primera eliminación el próximo martes 9 de septiembre, dejando a un hombre y a una mujer fuera de la competencia, cerrando así su oportunidad de poder estar en la nueva temporada de dicha emisión. Cabe menciona que al dicha información es mera especulación, debido a que no proviene de una fuente 100 por ciento confiable, ya que no se trata de alguien de la televisora de Ricardo Salinas Pliego.

Fuente: Tribuna del Yaqui