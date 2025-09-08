Repelentes caseros: 5 soluciones naturales y fáciles para tener un hogar libre de mosquitos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los mosquitos y otros insectos pueden convertirse en una auténtica pesadilla para cualquier persona, especialmente durante las noches cálidas y las temporadas de lluvia. Sus picaduras no sólo resultan molestas por la comezón que generan, sino que también pueden interrumpir momentos importantes en cualquier hogar y, en algunos casos, pueden ser portadoras de enfermedades. Es por ello que es sumamente importante controlar a estos pequeños invasores, sobre todo si tienes niños en casa.

Los repelentes comerciales no siempre son accesibles para la economía de cualquier familia o totalmente seguros para la salud. Estudios revelan que una exposición frecuente a estos productos, como espirales o insecticidas, a la larga pueden llegar a generar problemas respiratorios. Afortunadamente, existen alternativas caseras e ingredientes que pueden ser igual de efectivos que un repelente comercial. A continuación te compartiremos cinco opciones para que tengas un repelente casero contra los mosquitos.

Mezcla entre limón y clavo

Esta opción es tan práctica y tan fácil como cortar un limón por la mitad e incrustarle algunos clavos de olor. Este repelente casero lo puedes colocar en cualquier habitación y el olor cítrico del limón alejará a los mosquitos. Otra opción es diluir 40 gotas de aceite esencial de limón en 200 mililitros de agua, verter la mezcla en un atomizador vacío y con ello puedes rociar hasta el rincón más recóndito de tu hogar.

El olor cítrico del limón resulta muy fuerte para los mosquitos.

Vinagre

Si el lifehack anterior te pareció sencillo, este te lo parecerá aún más. Y es que mezclar medio vaso de agua con un cuarto de vinagre blanco se puede convertir en esa solución que tanto has esperado. Puedes colocar un poco de esta mezcla cerca de ventanas y puertas, con lo que evitarás que los mosquitos o cualquier otro tipo de insectos se hospeden en tu hogar.

El vinagre repele a los mosquitos porque su fuerte olor irrita sus sensibles receptores olfativos.

Dientes de ajo

Si para algunos humanos el olor del ajo resulta puede ser desagradable, ¿qué crees que pueda pasar con los mosquitos? Según los expertos, el azufre del ajo lo convierte en un poderoso repelente para mosquitos, moscas, garrapatas y pulgas. Corta varios dientes de ajo y deja que se maceren en un poco de agua durante algunas horas y, una vez lista la infusión, pon el agua resultante en un atomizador y rocía los lugares afectados.

La alicina, un compuesto azufrado presente en el ajo, libera un fuerte olor al machacarse que actúa como repelente natural.

Canela

La canela no solamente es un gran complemento para infinidad de recetas, sino que también puede ser tu mejor aliada en estos casos. Medios especializados señalan que la canela tiene un efecto fungicida, incluso se recomienda que la combines con otros productos como el vinagre para crear una fórmula más potente. El aceite de canela también actúa como un repelente casero para eliminar huevos y larvas de los mosquitos, así como de otros insectos.

La canela aleja a los mosquitos por su fuerte y picante aroma.

Albahaca

Tener una planta de albahaca plantada en tu terraza o jardín te ayudará a mantener alejados a los mosquitos. Además, puedes crear una infusión casera colocando 500 mililitros de agua hirviendo y dos cucharadas de albahaca seca. Deja reposar la mezcla al menos cuatros, posteriormente la debes colar y luego viértela en un atomizador, lo que te permitirá esparcir el líquido en cualquier rincón de tu casa.

La albahaca contiene cuatro compuestos volátiles naturales que actúan como repelentes contra mosquitos.

Fuente: Tribuna del Yaqui