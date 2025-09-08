"Todo era problemas": Conductora de Televisa rompe su compromiso; revela el triste motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora de Televisa mexicana, Paola Ahumada, recientemente brindó una entrevista en la que confirmó la ruptura de su compromiso con el también conductor, Óscar Calderón, después de nueve años de relación sentimental. La joven además de revelar esta separación tan inesperada, confesó que el triste motivo detrás de esta elección, es debido a que "todo era problemas" en los últimos meses.

Ahumada y el reconocido como 'El Nene Malo', con el cual trabaja aún en el programa Bandamax, en el año del 2023 se comprometieron, tras varios años viviendo juntos, pero, según lo narrado por Paola, rumbo al gran día las cosas no hicieron más que volverse puros problemas, y decidió separarse, hecho que la sumió en la depresión: "La primera semana sí me pegó mucho. Estuve sin comer 7 días y entré como en depresión. Esos días estuve con una amiga en su casa. A ella le tocó verme llorar y desahogarme"

Después fui a terapia y me dijeron que había creado un bloqueo emocional y no sentía nada. Ya conforme pasó el tiempo me sentí mucho mejor, pero los primeros días fueron los más difíciles. Ahorita me siento muy tranquila y en paz", agregó.

Ahora, en una entrevista con TV Notas, mencionó que su romance acabó hace dos meses y no fue de la mejor manera, señalando que la realidad es que las cosas "no acabaron bien", y todo porque al ser de carácter fuerte ambos, dejaron de entenderse, empezaron a tomar caminos separados y al final, vio que los problemas y peleas eran por nada y por todo: "Los últimos meses de este año ya todo eran problemas, discusiones y desacuerdos, por cosas tan insignificantes como la perra, agarrar agujetas del otro... Por eso era lo mejor dejarla hasta aquí y evitar llegar a problemas más grandes".

Paola y Óscar. TV Notas

Ante esto, mencionó que aunque están trabajando juntos, la presentadora de Telehit destacó que no se han buscado para nada, que cada uno se enfoca en su propio camino y de manera respetuosa siguen laborando, pero nada de manera personal: "No nos hemos buscado para nada. En el trabajo todavía nos encontramos, pero no cruzamos palabra ni nos volteamos a ver. Todo ha sido muy tranquilo y no se mete en mi trabajo. Tengo mi espacio. Llego a mi casa y es mi lugar seguro".

Finalmente, Paola dejó en claro que, por su parte, mencionó que ella no piensa intentar una reconciliación con Óscar, debido a que ya cerró ese tema de manera contundente, que no le ve el sentido al regresar a su lado, cuando su separación tuvo un motivo sólido, aconsejando que lo mejor era terminar con el menor problema posible: "No, lo veo muy complicado. Por mi parte, ya se acabó. Cerré el ciclo y le deseo lo mejor. Un consejo a todas las mujeres o personas que estén en una relación y no sepan cómo salir. Más que nada, hay que hacerle caso a tu intuición. Es mejor terminar bien".

Paola se enfoca en su trabajo. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui