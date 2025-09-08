VIDEO: Hombre invade Televisa con un mazo y destroza toda la recepción; así quedó el lugar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente en Televisa se vivieron momentos de terror, debido a que se ha informado que un hombre invadió las instalaciones de la empresa San Ángel, mientras que llevaba un mazo, con el que no dudó en de la nada, destrozar toda la recepción entre gritos. Hace un par de minutos, se ha exhibido un video en el que se muestra cómo quedó el lugar después de lo destrozos generados por el desconocido.

Por más de siete décadas, la televisora de Emilio Azcárraga es uno de los referentes más importantes en la industria del entretenimiento con melodramas como Simplemente María, La Rosa de Guadalupe y hasta realitys shows, cómo Guerreros 2020 o el de Pequeños Gigantes. Estos proyectos han hecho que múltiples artistas alcanzaran una fama internacional impresionante, volviéndolos un referente del país, por lo que la seguridad es de vital importancia.

Pero, la mañana de este lunes 8 de septiembre, a través del canal de YouTube de Edén Dorantes, se reveló que un hombre, del cual no se ha revelado identidad, de la nada logró entrar hasta la recepción de la empresa portando un mazo, con el cual comenzó a hacer destrozos por todo el lugar, rompiendo vidrios, mesas, sillas, pinturas, televisores y todo lo que estaba a su paso en dicha área de la empresa.

En el mismo canal de YouTube, anteriormente mencionado, se informó que esto ocurrió el pasado viernes 5 de septiembre del año en curso, pero, no ha revelado si es que se conoce la identidad del sujeto que arrasó con el lugar, y si es que se encuentra detenido, pero sí compartió varios planos de diferentes secciones de una de las recepciones de las instalaciones, en el que se puede escuchar a alguien gritando y varios destrozos.

Cabe mencionar que hasta el momento, Galilea Montijo, Andrea Legarreta o algunas de las estrellas que están laborando en la mencionada empresa, no han salido para hablar de esta situación tan polémica, pero se espera que pronto, los ejecutivos de dicha empresa salgan a hablar, ya sea para aclarar qué fue lo que sucedió, si fue un ataque contra la empresa o si solamente fue acto de un hombre que no está bien mentalmente.

