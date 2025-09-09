Ángela Aguilar acusó a Emiliano de mantenido, Bad Bunny se lesiona y más en el Top 3 Espectáculos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El mundo de la farándula se encuentra más activo que nunca y no hay día que no ocurra algún momento relevante que le dé la vuelta a todo el Internet. Si deseas mantenerte informado de lo que ocurre en el medio del entretenimiento, tu mejor opción es Tribuna Top 3 Espectáculos. A continuación podrás saber los detalles del distanciamiento entre Emiliano Aguilar y su hermana menor, Ángela Aguilar.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espéctáculos

Regina Blandón fue víctima de abuso sexual

La actriz Regina Blandón, conocida por su personaje como Bibi en La Familia P. Luche, confesó que a los 6 años fue víctima de abuso sexual en la casa de sus abuelos en Acapulco.

Bad Bunny se lesiona en vivo

El cantante puertoriqueño, Bad Bunny, sufrió un accidente durante una presentación en su país natal. El intérprete de temas como Debí tirar más fotos estaba en pleno show, cuando dio un mal salto con el que terminó con la rodilla derecha lastimada.

Emiliano Aguilar revela por qué se alejó de Ángela Aguilar

El hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar, reveló por qué se distanció de su hermana menor. Según contó, Ángela le dijo a su papá que él le pedía dinero a ella cada mes, cosa que el rapero negó totalmente.

Fuente: Tribuna del Yaqui