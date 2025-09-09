Antes de su show en Tijuana, Junior H recibe narcomanta del CJNG con amenaza de muerte

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- Un nuevo artista se suma a la lista de cantantes mexicanos que han recibido amenazas de muerte. Como se informó en TRIBUNA, el 25 de febrero de 2025 fue el turno de Grupo Firme, quienes no solo encontraron un escrito amenazante, sino que también lo acompañaron con una cabeza humana sobre una caja de plástico verde, junto con una manta blanca.

En aquel entonces, el hallazgo lo realizaron autoridades locales en la colonia La Gloria, en Tijuana. La advertencia era clara: si tocaban en el Carnaval de Mazatlán, corrían un grave peligro, y además les señalaron que, al vivir en la ciudad, sería una labor demasiado sencilla para los delincuentes. Un tiempo después, Eduin Caz, vocalista principal de la conocida banda, reveló que no harían más alusiones a la apología del delito.

¿Qué pasa con Junior H?

La madrugada del martes 9 de septiembre apareció una marcomanta firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sobre el puente peatonal de la colonia Buena Vista, en Tijuana. El destinatario era el cantante de corridos tumbados Junior H, de 24 años. En el mensaje, le exigían que no se presentara el próximo 9 de noviembre en la explanada del estadio de futbol en Tijuana, día en que daría inicio su gira Sad Boy Tour.

Amenaza contra Junior H

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se tiene constancia de que al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal de Tijuana. En cuanto al artista Antonio Herrera Pérez, todavía no se ha pronunciado sobre este asunto. Además, el caso resulta difícil de resolver porque, según medios locales, en los alrededores del hallazgo —bulevar Las Américas Norte y Estado 19— no hay cámaras de vigilancia.

En otro asunto, recientemente la creadora de contenido veracruzana Yeri MUA también recibió amenazas de muerte. Según su versión, cree que está involucrado el streamer Víctor Ordoñez, conocido como Lonche de Huevito, con quien ha tenido algunas diferencias en redes sociales. Sin embargo, él respondió que no tiene nada que ver y agregó que incluso la demandaría por esas acusaciones.

