Colaborador de 'Hoy' arremete contra 'Coco' Levy; exige cuentas en herencia de Mariana Levy

Ciudad de México.- El colaborador del programa Hoy y actor, Ariel López Padilla, acaba de brindar una entrevista, en la que no ha dudado en arremeter en contra de su excuñado y polémico productor, Jorge 'Coco' Levy, señalándolo por malos manejos en los bienes que dejó su exesposa, la difunta actriz Mariana Levy, por lo cual ante las cámaras de Venga la Alegría, ha sido contundente al exigirle cuentas claras de la herencia.

Hace un par de semanas, el hijo de Talina Fernández señaló a Padilla de haber maltratado a Mariana durante su tiempo casados, a o que Ariel respondió dejando en claro que la única vez que habló bruscamente con la actriz de Televisa, fue cuando él notó como 'Coco' vendía y usaba propiedades que correspondían a su hija, sin consentimiento: "Cuando se trató de usar las propiedades de la mamá de mi hija María para venderlas, porque él vendió propiedades, le puse un alto. Y le dije a María: 'O lo arreglas tú o lo arreglo yo', porque mi hija no está sola.

Pero eso no fue todo, pues el juez en Las Estrellas Bailan en Hoy, mencionó que renunció a ser el albacea de su hija menor, después de que tuviera roces con miembros de la difunta actriz, y no quería que se interpretara como que quería beneficios personales: "Yo renuncié a ser albacea de los bienes de Mariana porque me correspondía por ser el padre de María. Pero yo no quise poner en tela de juicio que yo busqué algún interés. Primero fue Patricio y después fue Coco Levy. Después Coco Levy vendió propiedades sin consentimiento de mi hija". Pero ahora, afirma que 'Coco' es el que se aprovecha.

Ahora, en entrevista con el matutino de TV Azteca, Ariel declaró que los hijos de Mariana, como José Emilio Fernández Levy, no tienen la seguridad primordial que su ex siempre procuró para ellos, que es tener la seguridad de un techo bajo el cual vivir, por lo que debería de hablar al respecto: "Emilio no tiene en donde vivir, y para eso hizo la herencia, es por qué quería eso para su hijo, y para que Paula tuviera un lugar dónde vivir y también María en donde vivir".

Finalmente, exigió que el hijo de la 'Dama del Buen Decir', expusiera los bienes que dejó la actriz de Pícara Soñadora y que le entregara a sus hijos por lo menos ese hogar en el que puedan vivir para que por lo menos no deban de pedir para una renta: "Para que tuvieran una tranquilidad, en al menos un techo, que si esa herencia se puede brindar, háganlo, José Emilio no tiene por qué pedir una beca ahorita para ver si le alcanza para el camión, para ver qué va a comer".

Fuente: Tribuna del Yaqui