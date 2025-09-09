Drama en Telemundo: Valeria Cuevas engañaría a su prometido en 'Top Chef VIP'; cancela boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En Telemundo hay drama amoroso, pues un miembro de la producción de Top Chef VIP, declaró que la reconocida cantante mexicana, Valeria Cuevas, a tan solo ocho días de casarse con su pareja, con la que tenía cuatro años decidió cancelar la boda, y que incluso habría engañado a su prometido. La cantante salía con el deportista mexicano, Boris Stern, y se iba a casar en México.

Hace un par de semanas, la reconocida cantante mexicana, Aída Cuevas, confirmó que su hija había terminado su relación, pero no habló al respecto, pero ahora, en TV Notas un presunto elemento de producción del reality de cocina, declaró que Valeria se encuentra sufriendo, pues dejó a su prometido por otro, pero este la dejó botada también: "Sufrió mucho porque estaba a días de dar ese gran paso con su novio, a quien decía que amaba, pero también vivía algo nuevo con alguien con quien conectaba aún más. ¡Y al final ni tuvo boda ni romance!".

Según las declaraciones, Valerie llegó emocionada a Colombia, donde son las grabaciones, y no solo por el proyecto, sino por qué iba a casarse, incluso dicen que pidió a producción días para irse a México al enlace, en caso de mantenerse en competencia para entonces, sin embargo, todo cambió gracias al exmiembro de CNCO e influencer, Christopher Vélez, con el qué comenzó a pasar mucho tiempo.

Valeria y Christopher estaban en el mismo hotel, por lo cual era común que tuvieran muchas actividades en común y dado a que ambos se dedican a la música, comenzaron a hablar y hacer música juntos, haciendo que surgiera ese sentimiento amoroso, en el que cuánto más avanzaban, más se unían: "Como eran de los más jóvenes, se refugiaron el uno en el otro. Se apoyaban en todo dentro y fuera del foro. Se la vivían juntos. No te puedo decir que la pasión se les desbordó, porque hasta donde sé no fue así, pero estaban enamorados, como si fueran adolescentes".

Tristemente, la fuente aseguró que la sobrina de Carlos Cuevas, Valerie sufrió mucho por su pareja, Boris, ya que no entendía por qué se sentía así por el cantante, si estaba a nada de casarse, pero, declaró que Boris no fue una víctima, debido a que asegura que él también en México estaba teniendo otro romance y al final, ella decidió ser valiente y pensó las cosas con calma y tomó la elección qué pensó era la correcta para todos, y mejor terminó con su prometido.

Valeria fue valiente. No tomó una decisión visceral y por supuesto que pensó en el futuro de los dos: de su novio y de ella. Canceló todo 8 días antes de la boda. Hay un capítulo donde ella no aparece, porque se entendía que regresaba a México, pero al final no se fue. Obvio todos preguntamos qué había pasado y solo se limitó a decir que todo había acabado con Boris. Que no podía dar ese paso, porque no estaba segura de sus sentimientos", agregó la fuente.

Al final, por desgracia, Christopher salió de la competencia antes de la gran final y se regresó a Miami, por lo cuál decidió ser él quién terminara su relación con Valeria, asegurándole que prefería que siguieran siendo amigos: "El propio Chris fue quien le dijo que mejor quedaran como amigos, pues ella tendría que estar enfocada al reality y él retomaría su vida normal: la música. Eso le pegó mucho, porque al final ni tuvo boda ni romance. Qué bueno que no se casó, porque se dio cuenta de que no iba a ser feliz".

