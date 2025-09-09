'El Guana' y 'Shiky' se dan tremendo beso en 'La Casa de los Famosos'; esto fue lo que pasó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante una actividad realizada por La Jefa este martes 9 de septiembre de 2025, el equipo dirigido por Dalilah Polanco nos regaló uno de los mejores momentos en lo que la de esta tercera temporada de La Casa de los Famosos México. Al momento de protagonizar una telenovela ficticia, José Luis Rodríguez, 'El Guana', y Clement Rodríguez, 'El Shiky', se dieron tremendo beso ante la emocionante reacción por parte de sus compañeros.

En esta escena titulada Clóset, Dalilah fungió como la directora mientras que Aldo de Nigris ocupaba la cámara. En un momento, el integrante de Me caigo de risa tomó de la cara y besó al español, provocando la emoción por parte de Abelito. Como era de esperarse, el momento rápidamente se volvió viral y provocó múltiples reacciones por parte de los usuarios en redes sociales, especialmente por la reacción de Abelito.

Esta muestra de profesionalismo fue aplaudida por sus mismos compañeros y los televidentes en la red social X. Como parte de esta dinámica se formaron dos equipos y por el otro lado se encontraban Alexis Ayala, Aarón Mercury, Elaine Haro y Mar Contreras, quienes decidieron personificar una boda entre el actor y el creador de contenido.

Cierran el Cuarto Noche

La noche del lunes 8 de septiembre, La Casa de los Famosos México 3 volvió a sorprender al público con el cierre de una de las habitaciones. 'El Guana' fue el encargado de encontrar la Moneda de Destino, por lo que se ganó el derecho de tomar esta trascendental decisión. Finalmente, el actor y comediante optó por cerrar el Cuarto Noche, a pesar de que a lo largo de varias semanas formó parte de esa habitación y jugó con los integrantes de la misma.

La noticia cayó como balde de agua fría para Alexis Ayala y compañía, ya que tuvieron que decirle adiós a su cuarto, por lo que ahora los nuevos participantes estarán en una misma habitación, que de ahora en adelante tendrá un nuevo nombre. Entre las opciones aparecen tres alternativas cargadas de simbolismo: Amanecer, Crepúsculo o Eclipse. La decisión la tomará el público y se dará a conocer en medio de la gala de esta noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui