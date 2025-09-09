Emiliano Aguilar expone la mentira de Ángela Aguilar que inició la guerra: "Das vergüenza"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido rapero mexicano, Emiliano Aguilar, decidió romper el silencio en redes sociales y explicó los motivos detrás de su distanciamiento con su hermana, Ángela Aguilar, confesando qué fue el inició de la guerra familiar. Según relató, la relación se fracturó a raíz de malentendidos familiares y situaciones que lo dejaron profundamente dolido, exponiendo la mentira que hizo qué su padre se sintiera avergonzado.

El hijo mayor de Pepe Aguilar aseguró que todo comenzó cuando recibió un reproche de su progenitor: "Y un día me llegó un mensaje de mi papá, ahí lo tengo en el celular. Me llegó un mensaje de mi papá diciéndome: 'Emiliano me das vergüenza'. Yo me quedé así como, ¿qué onda con eso? Era un mensaje de voz. Entonces me dice: 'Me da vergüenza que tus', no sé cuántos años tenía en ese entonces, ‘'e estás pidiendo a tu hermana dinero'".

Sobre su reacción, el rapero creador de Con La Frente En Alto, relató: "Cuando yo escuché eso, yo ni le contesté por el audio, ¿para qué le voy a alegar? ¿A quién le va a creer? ¿A ella o a mí? Yo me quedé en estado de shock, la neta, me quedé así como, ¿cómo? O sea, mucho después me enteré de que mi hermana linda le estaba diciendo a mi papá que me mandaba dinero cada mes. Cuando yo nunca le pido ni un centavo a mi hermana, ni un centavo le he pedido".

Además, el joven habló sobre un intento de acercamiento entre la intérprete de Gotitas Saladas y su hija, aunque con condiciones que él no aceptó: "Y me habla mi hermana y me dice: 'Oye, ¿sabes qué? Quiero conocer a tu hija'. Yo le dije: 'Ah, pues chido, Ángela, si quieres conocer a mi hija, pues muy bien'. Le dije: 'Si quieres nos vamos a un lugar privado donde no haya cámara, donde no haya nada, porque neta, si quieres en verdad conocer a mi hija, pues te presento a mi hija'".

De acuerdo con Emiliano, la respuesta de la cantante lo dejó sorprendido: "Y me dice: 'No, aquí voy a tener un concierto con Cristi... (refiriéndose a Christian Nodal), y quiero que venga a ver el concierto'. Y le dije: 'No, Ángela, yo no puedo hacer eso'. Le dije: 'Si quieres ver a mi hija, por favor, es en privado. No quiero que estemos medios'".

Emiliano también recordó que, pese a todo, él fue quien estuvo a su lado en uno de los momentos más difíciles de la intérprete de Qué agonía, cuando pasó el tema de Gussy Lau: "Y yo fui el único que la ayudó. La única persona que estuvo ahí. Hubieran visto en el camerino a ella llorando sola. Yo fui el único que estaba ahí. El único que la apoyó. El único que le dijo que yo también he pasado por polémicas, pero ahí estoy contigo. Para que me dijeras eso y le dijeras a mi papá que me mandas dinero, pues no, era mentira".

Con estas declaraciones, Emiliano Aguilar reveló que el distanciamiento con su hermana no se debe a falta de cariño o a los problemas con su papá, sino a desacuerdos que han marcado su relación familiar.

Fuente: Tribuna del Yaqui