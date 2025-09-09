Fans enloquecen tras primer vistazo de la canción de Belinda y Sebastián Yatra

Ciudad de México.- Belinda es una actriz y cantante española muy conocida en el mundo de la música y recientemente decidió darles una gran sorpresa a sus fans, lo que por supuesto causó un enorme revuelo en sus redes sociales. Lo más curioso es que en esta ocasión está involucrado directamente el cantante colombiano Sebastián Obando Giraldo, mejor conocido por su nombre artístico Sebastián Yatra.
El pasado 15 de agosto, justo cuando cumplió 36 años, la intérprete de Luz sin gravedad compartió una imagen desde el estudio de grabación. Esto no es nada nuevo, ya que la cantante ha estado bastante enfocada en sacar nuevas canciones. Sin embargo, lo que sí llamó la atención fue que etiquetó a Obando Giraldo: "¡Celebrando mi cumple haciendo lo que más me gusta! ¿Estás listo @sebastianyatra?".
Desde ese momento surgieron muchas dudas entre los fanáticos de ambas estrellas; incluso, algunas personas se desviaron del tema principal y llegaron a especular que podría existir un intenso romance entre los jóvenes. Lamentablemente para quienes ya se habían ilusionado con esta supuesta pareja, hoy se resolvió el misterio que llevaba un par de semanas provocando habladurías.
En un video de apenas unos segundos, la exestrella de varias telenovelas de Televisa confirmó que realizó una colaboración con Sebastián y, a manera de broma, manifestó temor por la reacción del cantante ante la pronta revelación: "¡@sebastianyatra no me mates por subir esto! No me pude aguantar", escribió Belinda mientras se escuchaba de fondo la esperada letra: "Toda la vida te voy a esperar. No te lo digo, pero no sé amar a nadie que no sea tú. Te llevo adentro como un tatto. Dame como siempre me das…".
No pasó mucho tiempo para que Yatra respondiera por medio de una historia, colocando unos emojis que aludían a sorpresa o ligera decepción, seguido de uno de risa. En cuanto a las reacciones, han sido de pura emoción. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se sabe con certeza la fecha de estreno, pero se espera que sea muy pronto, ya que el breve adelanto ya se ha dado a conocer.
