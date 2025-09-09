Hermana de Pepe Aguilar se lanza en contra de Emiliano Aguilar por exhibir sus mentiras

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida Marcela Rubiales, que es media hermana de Pepe Aguilar, acaba de emplear sus redes sociales para defender a la familia del cantante de regional mexicano, y se ha lanzado en contra de su sobrino mayor, el rapero mexicano, Emiliano Aguilar, después de que rompiera el silencio y exhibiera las mentiras de su progenitor y de su hermana menor, la cantante Ángela Aguilar.

Durante una entrevista con Venga la Alegría, Pepe quiso afirmar qué es un padre amoroso qué está muy orgulloso de todos sus hijos y los ama por igual, y que en el caso de Emiliano, es él quién no quiere estar en contacto y le dejó de hablar hace casi tres años, informando que tiene una segunda nieta de la que no sabía: "Yo no hablo con Emiliano, porque no quiere. No me habla porque él no quiere, el cabr... O sea, no me ha hablado en dos años, el güey. No conozco a mis nietas. Es más, no sabía ni que tenía otra nieta. Ahora me acabo de enterar".

Ante esta situación, el intérprete de Con La Frente En Alto, salió furioso a defenderse y de manera sarcástica le agradeció que revelara lo de su segunda hija: "Ni conoces a mi primera hija, pero quieres hablar de mi segunda y eso no está chido porque era algo que yo no quería que nadie supiera y vas a abrir la bocota". Junto al hecho de que si no hablan es por qué Pepe le ignoraba los mensajes y por salud mental, decidió mejor dejar de intentar que le hiciera caso.

Por su parte, Marcela decidió dejarle un comentario al intérprete de Ese Vato, en el video que compartió en su cuenta de Instagram, exhibiendo las mentiras que contó Pepe, afirmando que mejor era que detuviera esta situación y no se metiera en la vida de los demás, o el karma le iba a caer encima por esta situación: "Emiliano ya párale. Vive tu vida preocúpate por tu hija y hazla feliz y deja la vida de los demás acuérdate del karma".

Pero eso no fue todo, pues en otro comentario, le pidió que mejor se dedicara a su hija, y también ha que trabajara en su carrera para salir adelante, y no buscara la polémica para sobre salir: "Dedícate a tu hija, no te vayas a reclamar algún día y dedícate a trabajar, sé tú". Cómo era de esperarse, varios de los seguidores de Emiliano se le fueron encima, mientras que otros afirman que Marcela sabría algo más que nadie quiere decir.

