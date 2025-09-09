Horóscopos de Nana Calistar de HOY miércoles 10 de SEPTIEMBRE: Esto te depara en el amor, trabajo y dinero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Conoce antes que nadie lo que le depara a tu signo en el amor, trabajo y dinero; aquí TRIBUNA te cuenta las predicciones para este miércoles 10 de septiembre que hace la poderosa vidente Nana Calistar. Si tú eres de los que quiere estar anticipado de lo que vendrá en las próximas horas, es probable que debas leer el horóscopo, así que no te pierdas ningún detalle.

Aries

Vas a estar cargado de energía, pero cuidado con querer hacer todo al mismo tiempo. Una noticia inesperada podría moverte las emociones. En el amor, alguien del pasado aún no te suelta; decide si sigues mirando atrás o si de una vez das vuelta a la página.

Tauro

Tu paciencia se pone a prueba, sobre todo en lo laboral. No caigas en pleitos absurdos. En el amor, la conexión con alguien cercano crece más de lo que esperabas. Recibirás dinero que pensabas perdido o pendiente.

Géminis

La dualidad te juega malas pasadas: hoy puedes sentirte en la cima y al rato en el piso. Aprende a escuchar más antes de hablar. Una amistad trae chisme o revelación que te abrirá los ojos. Cuidado con los celos en pareja.

Cáncer

Es día de sanar y dejar fluir lo que no puedes controlar. La familia requiere tu atención y podrías ser mediador en un conflicto. En lo sentimental, una declaración inesperada te sorprende. Tu intuición está al máximo, hazle caso.

Leo

El brillo que tienes hoy atrae miradas, pero también envidias. No cuentes todo lo que planeas porque alguien podría bloquearte con malas vibras. En pareja, el deseo se enciende. Si estás soltero, hay conquista a la vista.

Virgo

Se vienen aclaraciones en tu vida sentimental: o avanzan o se terminan. En lo laboral, una oportunidad que habías esperado comienza a abrirse. Trata de descansar mejor; tu cuerpo lo necesita.

Libra

Necesitas equilibrio y no perder la calma por asuntos pequeños. Una llamada trae buenas noticias relacionadas con trabajo o estudios. En el amor, aparece alguien con mucha química, pero ojo: no te dejes llevar solo por la atracción física.

Escorpio

Tus emociones andan intensas, y podrías explotar por tonterías. Canaliza esa pasión en algo productivo. En lo amoroso, hay encuentros ardientes que podrían confundirte más de lo que piensas. Dinero extra llega.

Sagitario

Te urge movimiento, cambio y aventura, pero antes de lanzarte, piensa bien tus decisiones. En el amor, alguien que parecía juego empieza a tomar un papel más serio. Hoy tendrás suerte con el dinero.

Capricornio

Hoy es día de enfocarte en tus metas y dejar a un lado distracciones. En lo sentimental, hay estabilidad, pero recuerda no descuidar detalles que mantienen viva la relación. Cuidado con problemas en la espalda o cansancio físico.

Acuario

Se avecinan sorpresas, quizá un viaje corto o una reunión inesperada. En el amor, no confundas cariño con compromiso; alguien podría ilusionarse de más. Dinero que no esperabas llega en estos días.

Piscis

Los sueños se intensifican y te mandan mensajes claros; ponles atención. Una persona del pasado regresa y te genera dudas. Es buen día para invertir o planear proyectos nuevos. En pareja, se enciende la pasión.

Fuente: Tribuna del Yaqui