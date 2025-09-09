iPhone 17: Características confirmadas, precios y fecha de lanzamiento en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El iPhone 17 se perfila como uno de los lanzamientos más esperados de Apple, con innovaciones que prometen mejorar la experiencia del usuario en diseño, rendimiento y conectividad. A continuación, te contamos las características más destacadas, el posible precio y la fecha de llegada a México.

De acuerdo con reportes y filtraciones recientes, el iPhone 17 contará con una pantalla OLED más brillante y eficiente, con tecnología ProMotion de 120 Hz en todos los modelos, nuevo chip A19 Bionic, que mejorará el rendimiento y la eficiencia energética, además de su cámara principal mejorada, con sensores más grandes para fotos nocturnas más nítidas. Gracias a la optimización del hardware y software, tendrá mayor autonomía de batería, su iOS 19 con funciones potenciadas de Inteligencia Artificial (IA) y un posible diseño más delgado y ligero, con marcos reducidos y materiales de mayor resistencia.

La empresa reveló oficialmente el iPhone 17 junto con una serie de productos que marcan un punto de inflexión en su propuesta tecnológica. Además del smartphone insignia, se anunciaron el Apple Watch Series 11, los AirPods Pro 3 y el iPad Air 2025, todos con avances notables en diseño, desempeño y funciones inteligentes. En México ya se confirmaron precios aproximados y fechas de llegada.

Modelos y precios en México

iPhone 17: $19,999 MXN.

iPhone 17 Air: Desde $25,999 MXN.

iPhone 17 Pro: $28,499 MXN.

iPhone 17 Pro Max: $30,999 MXN.

La preventa inicia el 12 de septiembre y la venta oficial será a partir del 19 de septiembre en tiendas físicas y plataformas digitales. Con esta oleada de lanzamientos, Apple reafirma su dominio en la industria tecnológica y brinda al mercado mexicano una línea de productos que combinan estilo, inteligencia artificial y máximo rendimiento. El evento 'Awe Dropping' no solo mostró dispositivos, sino también la visión de futuro digital que la compañía proyecta para los próximos años.

Si estás pensando en cambiar de smartphone, este modelo podría convertirse en una de las opciones más atractivas del próximo año.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México