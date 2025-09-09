Jezzini reaparece en 'VLA' y confiesa que una voz le dijo borrar todo de redes cambió de nombre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de preocupar a millones de sus seguidores, el influencer regiomontano conocido como Jezzini, acaba de reaparecer en Venga la Alegría, de una manera completamente inesperada: con cambio de nombre y nuevo 'look'. El creador de contenido de comedia, aseguró que decidió borrar todo de sus redes sociales, después de que una voz en su cabeza se lo pidió, afirmando que ahora sería Zinni.

de un día para el otro desactivo sus redes sociales, donde incluso se han eliminado videos de él. Esto debido a unas publicaciones de su cuenta de Instagram bastante raras y minutos después ya se encontraba eliminada su cuenta oficial de Instagram y la de Tiktok no tenía sus videos, esto dejo a los seguidores muy intrigados de que ha sucedido con Jezzini.

Ahora, en su aparición en el matutino de TV Azteca, declaró que se hipnotizó, y que en ese momento, cayó en un estado de relajación tan profundo, que pudo encontrar en él mismo otra conciencia, que le permitió ser más consciente de su subconsciente, que le permitió el reflexionar y en una mano atrapar lo que era: "En ese estado pude despertar otra conciencia. Pude meter mi inconsciente en una mano y ver a través de él.

Finalmente, Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, nombre real del influencer, aseguró que en esa nueva conciencia escuchó esa voz que le dijo que debería de despertar y ser esa nueva persona que deseaba, que se atreviera a hacer lo que quisoera: "Yo fui a hipnotizarme para dejar de fumar y cuando estaba en ese estado máximo de relajación escuche un bang; una voz me dijo: 'Zinni despierta, atrévete a hacer todo lo que siempre quisiste hacer'". Cerró declarando que a la 1 daría un importante anuncio.

El gran anuncio se trata de su lanzamiento como cantante, en la que compartió el nombre de su primer sencillo en esta faceta, Big Banger, en el que habla de ese nuevo despertar que mencionó en su visita en el matutino antes mencionado. Ante esto, los fans del influencer han estallado furiosos, ya que aseguran que el joven está jugando con la salud mental para promocionarse y debería de ser más consciente al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui