'La Beba' Montes le robaría medio millón de pesos a Gala Montes; esto causaría su ruptura

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Gala Montes, regresó al centro del escándalo, debido a que se dice que su hermana mayor, la ahora influencer, 'La Beba' Montes, se habría aprovechado del momento en que fue su mánager para presuntamente robarle medio millón de pesos, señalando que cuando la creadora de Takara se enteró, quedó destrozada y eso causaría su ruptura en la hermandad.

En medio de los rumores de que las hermanas Montes están distanciadas, un presunto amigo de la actriz de El Señor de los Cielos, a TV Notas, ha dado declaraciones en la que afirma que sí están peleados y es por qué 'La Beba' se habría aprovechado de su hermana menor al ser su mánager: "Extrajo de su cuenta bancaria cerca de medio millón de pesos, aprovechando que estaba encerrada en La casa de los famosos México, y que era su mánager. Cuando Gala investigó, casualmente la despidió del cargo que le había dado. Fue su novio Icho Van quien tomó la batuta".

Supuestamente, tras la salida de Gala de La Casa de los Famosos México, disfrutó de una cercanía con 'Beba', pero en octubre su novio, Icho Van la haría investigarla y ahí saldría su supuesto robo. El informante declaró que tienen cinco meses sin hablarse más que para el tema de Bama, y por esto es que Gala no fue por su hermana cuando fue detenida, y su prometida, Itzel Lechuga, tuvo que ir por ella: "A Gala siempre le ha dolido la forma de tomar de su hermana, sobre todo por el mal ejemplo que representa para su sobrina, además del ambiente poco sano en el que la niña convive. Pero a Beba, entre más le dicen, más lo hace".

Ante esto, la fuente se dijo preocupado por la actriz de La Mexicana y El Güero, destacando que la ve "cada vez más desubicada, deprimida y ansiosa", y que su rebeldía está acabando con ella misma, haciéndola caer en contradicciones e ir en contra de sus propios principios, ya que se prometió no caer en adicciones como su padre, Juan Fernández: "Gala se sintió muy mal consigo misma por haber caído en este vicio. Ir en contra de sus propios principios, pues antes de ‘rebelarse’, siempre le había molestado que su hermana siguiera los mismos pasos que su padre, quien se sabe es alcohólico anónimo".

En cuanto al tema de Beba, señala que lo dicho por Crista Montes en el pasado es cierto, y nunca han tenido una buena relación, debido a que Beba siempre habría sentido envidia por la fama y el talento de la intérprete de La Oportunidad, y ahora, si no ha terminado del todo su cercanía, es por su sobrina Bama: "Ambas presumían su buena relación, lo cual parece que fue solo una ilusión de Gala. Quienes las conocen saben que nunca se han llevado bien, porque son muy distintas. Además, ‘Beba’ siempre ha envidiado el talento de su hermana".

Aunque molesta, Gala no ha roto del todo con su hermana, porque adora a su sobrina y sería durísimo que ‘Beba’ ya no le permitiera verla, pero la confianza que depositó en ella se acabó, y la desilusión ha sido muy grande", agregó.

Finalmente, asegura que el integrante de Jenny And The Mexicat, también le está robando pero Gala no quiere ver la realidad de esta situación, por qué está ciega a seguir creyendo que hay más gente traicionándola: "Con el pretexto de que es su mánager, que le produce sus canciones y dirige sus videos, ha utilizado los recursos de su novia. Además, cómodamente se fue a vivir a su departamento. Aunque otros lo ven, al parecer Gala no quiere darse cuenta, han sido muchas las traiciones que ha tenido".

Fuente: Tribuna del Yaqui