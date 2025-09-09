Macabro hallazgo en Hollywood: Localizan restos humanos en el Tesla de popular cantante

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- El lunes 8 de septiembre de 2025, un cuerpo en estado de descomposición fue encontrado al interior de un vehículo Tesla registrado a nombre del cantante estadounidense D4vd, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke. Los informes policiales indicaron que el automóvil en cuestión se encontraba en un depósito de autos de Hollywood, en Los Ángeles, y fue registrado por la policía local tras reportarse que se desprendía "un fuerte mal olor".

Según una fuente al interior de la Departamento de Policía de Los Ángeles, alrededor de las 12:00 horas, empleados de Hollywood Tow, un sitio que ofrece servicios de remolque y depósito de vehículos en Los Ángeles y West Hollywood, reportaron que un olor fétido que provenía del vehículo, por lo que se movilizaron hacia el lugar. De acuerdo con medios locales como ABC7 y Fox 11 LA, el cadáver se encontraba dentro de una bolsa en el baúl delantero.

El auto, un Tesla 2023, está registrado a nombre de David Burke en Hempstead, Texas. Según informes, el vehículo fue remolcado desde Hollywood Hills la semana pasada luego de que alguien reportara que estaba desaparecido", explicó Fox 11 LA.

También se indicó que el auto había estado en el lote de autos incautados durante varios días y tuvo que ser remolcado como parte de la investigación correspondiente. Actualmente, D4vd se encuentra en medio de su gira mundial denominada Withered y tenía programado un show en The Fillmore Minneapolis la noche de este martes. A pesar del hallazgo, el artista se ha mostrado muy activo en sus redes sociales, sin embargo, aún no se pronuncia sobre el hecho.

¿Quién es D4vd?

David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, es un reconocido cantautor de 20 años que cobró notoriedad por su sencillo Romantic Homicide, el cual lanzó en el año 2022. Un año después, el intérprete publicó Here With Me, tema que junto a su primera pieza musical supera el billón de reproducciones en Spotify, en donde tiene 33 millones de oyentes mensuales. Gracias a esto se ha consolidado como una de las voces emergentes más exitosas de su generación.

