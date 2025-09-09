Mayela Laguna intentaría venderle a Apolo a Maryfer Centeno tras perder contra Luis Enrique

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida Mayela Laguna, se encuentra una vez más en el centro del escándalo, debido a que han afirmado que intentaría venderle a su hijo, el pequeño Apolo Laguna, a la famosa grafóloga y presentadora mexicana, Maryfer Centeno, después de que perdiera la demanda de paternidad en contra de Luis Enrique Guzmán. La acusan de ser una "psicópata" y de usar santería para envolver al hermano de Sylvia Pasquel.

En medio del escándalo con Gustavo Adolfo Infante, ahora, en una entrevista para TV Notas, una presunta amiga de Mayela acaba afirmar que es una "psicópata", que impidió la verdadera felicidad de Luis Enrique, que era al lado de Karal Shul, señalando que Laguna la investigó después de enfurecer al saber que fue novia de su entonces pareja: "Empezó a acosarla a través de redes sociales diciéndole: '¿Qué buscas con mi marido? ¡Aléjate, pe...!. Siempre que ella se peleaba con Luis, él buscaba a Karla. Mayela me aseguró que llegó a tener relaciones sexuales con amigos de Karla solo para enterarse de si Luis Enrique seguía con ella!".

Pero eso no fue todo, ya que asegura que siempre se ha creado perfiles falsos para acosar a exparejas del hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, y luego hackeaba sus cuentas para hacer que se alejaran de él, pero al parecer con Karla no funcionaron sus técnicas y habría ido con un santero para pedirle "varios trabajos malos, uno de ellos para separar a Luis Enrique de Karla", y después orquestó todo para que ese mismo santero, presuntamente lo amarrara a ella.

El santero les dijo a ambos que una expareja de él, describiendo a Karla, les había hecho un trabajo de brujería para separarlos, que les quitaría la maldición y hasta les haría el milagro de que fueran papás. Mayela y el santero estaban coludidos. De hecho, ella ya estaba embarazada. Y hay algo más oscuro", aseguró la fuente.

Según la informante, la excuñada de Alejandra Guzmán le contó que supuestamente tenían todo planeado para que el bebé fuera niño y que si era niña había planeado abortarla, pero que al ser varón le dio la noticia a Luis Enrique, y comenzó ese supuesto plan malvado de tenerlo amarrado, hasta que vino lo de la demanda por paternidad, en el que salió que el menor no era hijo de Luis Enrique, según la prueba.

De la misma manera, la fuente afirma que Laguna está usando a las personas a su alrededor para generar lástima, que le sacó dinero a Addis Tuñón, pero la traicionó al mentir sobre Infante, y que presuntamente le pasó lo mismo con MaryFer Centeno, a la que le debería 80 mil pesos. De la misma manera, aseguró que era tal su desespero que hasta intento venderle a la colaboradora del programa Hoy a su hijo.

Un día, Mayela, presuntamente, llamó a MaryFer Centeno. Estaba desesperada. Le pidió dinero. MaryFer le negó la ayuda y Mayela le dijo: 'Tú no tienes hijos. ¿Crees que te pueda dar al mío a cambio de dinero?'. MaryFer le negó la ayuda y se volvió su enemiga", afirmó.

Fuente: Tribuna del Yaqui