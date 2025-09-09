TOP3 ESPECTÁCULOS

¿Murió Danny Trejo?, colaboración de Danna, Belinda y Kenia Os, y más en el Top 3 Espectáculos

Reportan muerte de Danny Trejo, confirman colaboración entre Danna, Belinda y Kenia Os, y más información de la farándula en el Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- TRIBUNA te presenta el mejor resumen del mundo del entretenimiento, para que estés informado sobre lo que acontece en el medio o lo que le sucede a tus artistas favoritos. A través de la siguiente edición del Tribuna Top 3 Espectáculos 3 te podrás enterar sobre los detalles de la nueva colaboración de Belinda, Danna y Kenia Os, además de si fue verdad que murió el actor Danny Trejo a los 81 años.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Danna, Kenia Os y Belinda sacarán canción juntas

La cantante Danna confirmó que está preparando una colaboración con Belinda y Kenia Os. La noticia sorprendió a sus fans, ya que por años se especuló que mantenía una rivalidad con la intérprete de origen español.

Michelle Renaud sorprende con embarazo

La actriz mexicana Michelle Renaud sorprendió a todos al anunciar su segundo embarazo con Matías Novoa, luego de haber dado a luz a su primer hijo en común con el chileno el año pasado.

¿Murió el actor Danny Trejo? 

Recientemente, se difundió la noticia sobre el supuesto fallecimiento del famoso actor Danny Trejo a los 81 años de edad, sin embargo, fue él mismo el que salió a desmentir tal especulación afirmando que está vivo.

 

