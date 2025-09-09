Natanael Cano anuncia su nueva gira por Latinoamérica tras no contar con visa de EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras ser vinculado a proceso por cohecho en 2024, Natanael Cano tenía prohibido salir de México, pero todo indica que ya le autorizaron viajar. A pesar de quedarse sin visa y de la prohibición que tenía para salir de México, Natanael Cano anunció una nueva gira por 5 países de Latinoamérica.

El cantante de corridos tumbados confirmó que en noviembre llevará su música a distintos países de Latinoamérica, con una serie de conciertos que marcan una nueva etapa en su carrera internacional. El cantante se presentará el 6 en la Ciudad de Guatemala, el 8 en Managua, Nicaragua, el 9 en Tegucigalpa, Honduras, el 13 en Bogotá, Colombia, y el 15 en El Salvador.

Natanael Cano anuncia gira por Latinoamérica y visitará cinco países

Créditos: Internet

El anuncio, que contiene imágenes de un presunto interrogatorio por parte de las autoridades mexicanas para permitirle viajar, llega poco después de que Cano revelara en entrevista que le retiraron su visa en Estados Unidos, lo que ha limitado sus planes en ese país, uno de los mercados más importantes para los corridos tumbados. "Me pegó en la madre no traer la visa de trabajo… ahorita se me complica un poco, pero me tengo que ir para Europa", expresó el sonorense sobre sus planes vacacionales hace algunas semanas.

El intérprete contó que, pese a las dificultades, sus viajes lo han llevado a destinos internacionales como París, aunque confesó que prefiere la cercanía de ciudades fronterizas: "Phoenix o Los Ángeles me gustan más por la facilidad de ir y venir". Cano ha sido uno de los artistas más controversiales de los últimos años, tanto por su estilo musical como por su actitud desafiante. Su nombre ha estado ligado a polémicas con colegas del género regional mexicano, además de sus constantes mensajes en redes sociales que generan debate entre sus seguidores y detractores.

Recientemente, Natanael fue señalado por actitudes que algunos calificaron de prepotentes, luego de pelearse en un escenario con un DJ, aunque el cantante ha defendido su autenticidad asegurando que no pretende agradar a todos. Estas controversias, lejos de frenar su carrera, parecen alimentar el interés del público joven que lo ha convertido en referente del movimiento de corridos tumbados.

Con esta gira por Latinoamérica, Natanael busca consolidar su presencia en la región tras los obstáculos legales en Estados Unidos, demostrando que su apuesta es seguir creciendo a nivel global, aun en medio de críticas y desafíos.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México