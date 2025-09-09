Pedro Pascal vs. marca de licores en Chile: ¿Qué motivó la demanda al emprendimiento?

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Pedro Pascal, popular actor que se volvió conocido entre el público juvenil por interpretar al valiente Joel Miller en la serie The Last of Us (2023), está nuevamente en el ojo público, esta vez por una disputa legal contra una marca de bebida alcohólica creada por el emprendedor chileno David Herrera, quien asegura que los argumentos del famoso no son válidos.

De acuerdo con información de medios estadounidenses, todo comenzó en diciembre de 2022, cuando el empresario, mientras disfrutaba de un momento de celebración de fin de año, tomaba una piscola de su propia creación. Este cóctel chileno bastante popular en la entidad consiste en una mezcla de pisco —un aguardiente de uva— al que se le añade un ingrediente extra: refresco de cola.

Por lo tanto, Herrera pensó en aquel entonces que el mejor nombre para este producto sería Pedro Piscal, mismo que, según su representante legal Ángel Labra, solo es un juego de palabras y que en ningún momento se pensó en el actor estadounidense. Sin embargo, pese a esto, debido al éxito del producto, el artista que trabajó en Game of Thrones (2014) decidió pronunciarse sobre el asunto.

Producto por el que todo inició

Es importante recalcar que, según el medio de comunicación El País, David registró la marca ante el Instituto de Propiedad Intelectual (INAPI) en 2023. De inmediato, se publicó en el Diario Oficial en junio del mismo año, y pasaron 30 días para que alguien pudiera presentar una objeción; como evidentemente esto no ocurrió, entonces se convirtió en el propietario del nombre.

Ahora bien, Pedro Pascal se enteró de todo esto y, con el apoyo de sus abogados Juan Pablo Silva, Luis Felipe Opazo y Manuel Concha, del Estudio Silva, presentó una demanda ante la entidad estatal el 5 de marzo de 2024. Los argumentos son que el nombre resulta muy semejante al de la celebridad. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay un resultado, ya que la disputa sigue en proceso.

Fuente: Tribuna