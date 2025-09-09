¿Quién gana HOY la Supervivencia en 'Exatlón México'? Primer eliminado este 9 de septiembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A poco de que comience el segundo episodio del Exatlón México: Draft El Ascenso, las páginas de spoilers han compartido su primer adelanto de este martes 9 de septiembre del 2025, revelando que equipos se supone que gana hoy la Supervivencia, en la búsqueda de ser parte de nueva temporada del reality. Además, también han contado, por desgracia, quién sería el primer eliminado del proyecto.

La noche de este martes 9 de septiembre del 2025, el nuevo proyecto de TV Azteca promete tener a los millones de fans al borde del asiento, ya que los 24 atletas nuevo, que se dividen entre blancos y negros, van a tener que despedirse de uno de los varones en competencia, siendo esta la primera eliminación. Así como todos los viernes de eliminación, los equipos primero competirán en tres juegos de supervivencia para conocer qué hombre de qué camiseta va, o si será mixto.

En esta ocasión, el canal de YouTube de DTM Spoiler, acaba de asegurar que aunque no se tiene en concreto, si irán tres atletas del mismo color, o si será un duelo mixto, solamente se sabe que serán los de camiseta negra, bajo el ala de Andrés Fierro y Jazmín Hernández, los que perderán a uno de sus competidores, por lo qué es probable que la mayor cantidad de duelos de supervivencia o en su totalidad, sean ganados por los de camiseta blanca, liderados por Marysol Cortés y Heliud Pulido.

En cuanto al tema del eliminado, no revelaron quienes serán las tres personas que irán al Duelo de Eliminación, pero se ha dicho que uno de ellos será el canotista mexicano, Daniel de la Rosa, ya que por desgracia, han afirmado que sería él quién sería el primero, de doce, en tener que despedirse de su sueño de formar parte de la nueva temporada del Exatlón México, qué se dice contará con nuevas leyendas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente y el triunfo posiblemente no se encuentre entre atletas de camiseta blanca, y el eliminado no sea Daniel.

Fuente: Tribuna del Yaqui