Regina Blandón confiesa abuso sexual ¿en Televisa?; revela cómo sobrevivió al trauma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Regina Blandón, recientemente confesó que cuando era una niña pequeña sufrió abuso sexual, mientras que estaba en la casa de sus abuelos y que nadie en su familia supo de ello hasta varios meses después. De la misma manera, en una reciente entrevista, reveló cómo sobrevivió al trauma de este terrible acto, ¿acaso pasó en Televisa?

Blandón, en una reciente entrevista con Yordi Rosado, reveló que a sus seis años de edad, mientras que estaba en casa de sus abuelos en Acapulco, un hombre que trabajaba en dicha residencia, en las noches ingresaba en la habitación en la que se quedaba junto a su hermano, y abusaba de ella, sin que ni su hermano ni el resto de la familia se enteraran de lo que le estaba pasando: "Tenía seis años… Mi hermano nunca se enteró y nadie lo sabía".

Regina reveló que esto ocurrió durante unas vacaciones de verano a los seis años de edad, justo antes de que saltara a la fama con La Familia P.Luche. En cuanto a la situación, confesó que cuando quiso hablar, lo hizo con un primo mayor y este le contó a sus padres, quienes tuvieron una reacción inesperada, ya que en vez de hacer algo, solo enterraron lo dicho y no se volvió a hablar al respecto: "En mi casa fue psicólogo, no se habla más, ya, cerrado".

La actriz de Mentiras: La Serie, destacó que el abuso y el que lo ocultaran fue algo que le dejó secuelas, muchas qué no entendía el por qué, cómo el dejar la luz prendida de su habitación, por qué le tenía mucho miedo a la oscuridad, qué no podía ver películas de terror, ni de suspenso, hasta qué tomó terapia: "Mi pánico a la oscuridad era tal que no podía ver películas de terror. No me di cuenta hasta muchos años después con otro psicólogo de lo que lo había causado".

La intérprete del tema Amiga Mía, en la serie antes mencionada, dejó en claro que los padres de familia y cualquier persona que conviva con un niño o este a cargo de uno, deben de estar en constante vigilancia, por qué pueden estar en constante riesgo de pasar por este evento y no pueden exentar a nadie: "Pasa en todos los lugares, en cualquier estrato social, económico, y todo mundo piensa que una agresión sexual es en un callejón oscuro, pero no: es en tu casa, tu tío, tu primo, tu papá".

Ahora, Blandón ha decidido hablar cómo ha logrado sobrevivir a este importante trauma en su vida, gracias a la obra de teatro que protagonizó, Prima Facie, que es un monólogo que cuestiona el sistema judicial en casos de agresión sexual, y qué afirma que ahora entiende que su experiencia personal con el tema, pudo entrar por completo en el papel y entender al 100 por ciento los obstáculos que enfrentan las víctimas al buscar justicia: "La ley de agresión sexual gira sobre el eje incorrecto, porque te piden claridad y cronología, y si algo se sale de la historia entonces es no creíble. El agresor siempre sale libre porque hay una duda razonable".

Regina en Prima Facie. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui