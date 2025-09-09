Regresa 'Malcolm el de en medio': Fecha de estreno, elenco y lo que debes saber de la miniserie

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los proyectos más emblemáticos de la televisión está de regreso: Se trata de Malcolm el de en medio, pues, aunque la exitosa serie llegó a su fin hace más de dos décadas, su protagonista Frankie Muniz recientemente anunció que harán un especial para celebrar su 25 aniversario.

Desde diciembre de 2024 se había adelantado la realización del spin-off de la aclamada sitcom, pero fue hasta hace poco que el actor confirmó que el proyecto por fin se concretará y explicó que se trata de una miniserie de cuatro episodios que agrupará las dos décadas de historia desde el desenlace original en 2006.

Creo que la gente se sorprenderá, en cierto sentido, con la situación actual de cada uno y la historia… Es difícil encajar 20 años de contenido en 4 episodios, pero creo que la gente estará muy contenta", declaró Muniz.

Además, expresó su emoción por volver a revivir su paso por la familia Wilkerson: "Estoy obviamente muy emocionado de volver con todos. ¡Qué ganas de reencontrarme con mi antigua familia!". La producción está encabezada por el creador original Linwood Boomer y el director Ken Kwapis, quienes han trabajado para conservar la esencia irreverente y caótica que caracterizó a este peculiar hogar.

Producirán miniserie de 'Malcom el de en medio'

El argumento se enfocará en un Malcolm adulto, ahora con esposa e hija, que retorna al hogar familiar para asistir al 40 aniversario matrimonial de sus padres, Hal y Lois. Este reencuentro detonará una nueva oleada de conflictos y situaciones disparatadas, fieles al estilo que catapultó la serie a la fama.

Comenzamos a hablar de (un reinicio) literalmente hace 10 años, yo y Bryan Cranston, y poco a poco hemos ido trabajando en ello y finalmente es una realida", confesó Muniz.

Además, Muniz adelantó que ha estado en lecturas de guión con personajes inéditos, aunque prefirió reservar nombres. "Tuve que hacer algunas lecturas de química. No puedo decirte con qué personajes, pero nuevos personajes estarían en el programa". El proyecto se estrenará en diciembre de 2025 en Disney+ y constará de cuatro episodios.

Elenco confirmado:

Frankie Muniz como Malcolm

Bryan Cranston como Hal

Jane Kaczmarek como Lois.

Christopher Kennedy Masterson como Francis

Justin Berfield como Reese

Erik Per Sullivan como Dewey

Fuente: Tribuna del Yaqui