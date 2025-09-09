Tragedia en TV Azteca: Exintegrante de 'La Academia' fue hospitalizada; se dijo muy grave

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida exintegrante de La Academia y actriz mexicana, Wendolee, recientemente brindó una entrevista, en la que reveló que por poco es la causante de una tragedia en TV Azteca, pues confesó que hace un par de años fue hospitalizada de emergencia, por un motivo muy fuerte, que la hizo sentir que casi perdería la vida, destacando que ella sí estuvo muy grave y en cama.

Wedolee brindó una entrevista a TV Notas, en la que confesó que después de la terrible muerte de su hija, ella y su esposo pasaron por una fuerte crisis matrimonial en la que se separaron, ella se fue a vivir a un hotel, y conforme pasaron los días se fue a Texas con los pequeños que ya tenía, a casa de su madre. Por fortuna, comenzó a tener una mejor comunicación y para reconciliarse, el padre de sus hijos la visitó en la ciudad estadounidese.

Es precisamente esto lo que la llevó a urgencias por la madre; su reconciliación. Según lo explicado por la cantante mexicana, después de lo que pasaron y esos meses separados, cuando volvieron a dejarse llevar por la pasión esta fue más fuerte que nunca, y en una de esas noches candentes, terminó hospitalizada y grave: "En una de las reconciliadas casi me muero, literal. Hubo una emergencia sexual. Nunca me había pasado en la vida. Estábamos en el 'amorts' y acabamos en urgencias, hospitalizada".

Wendolee declaró que ella sufre de epilepsia, y que en una de esas noches, por todo el esfuerzo en la actividad íntima con su esposo, desarrollo algo que se llama cefalea coital, que aunque se dice que es mayormente temporal y benigno, puede escalar a ser grave y causar una hemorragia intracraneal, y hasta la muerte: "Lo que se suponía que era una noche sexy acabó siendo con tubos y conectada. Tengo problemas de epilepsia y mi familia pensó que estaba relacionado con eso, pero resulta que existe un síndrome llamado 'cefalea coital'. Yo me moría de la pena", externó.

Llegamos al hospital y el doctor le dice a mi marido: '¿Qué le pasó a la mujer?'. Él le dice: 'Estábamos haciendo ejercicio'. ¡Imagínate eso a la una de la mañana!. Me dio un dolor de cabeza horrendo. Me dolía más que un parto de los que ya había pasado. Sentía que me iba a morir", agregó.

Finalmente, la excolaboradora de TV Azteca, declaró que el dolor era tan intenso que no podía ni respirar bien, que su presión se elevó hasta los cielos y se vio verdaderamente grave, casi a punto de que pasara una verdadera tragedia, pues ella sentía que se iba a morir: "Era un dolor fuerte. No alcanzaba a respirar. Soy gordibuena, pero sana, porque no tengo diabetes, hipertensión ni nada de eso. Ese día se me disparó la presión y eso detonó el dolor. Sufrí de exceso de amor".

