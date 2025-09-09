VIDEO: Accidente en show de Bad Bunny en Puerto Rico provoca susto entre sus fans

Comparta este artículo

San Juan, Puerto Rico.- Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido en el mundo de la música como Bad Bunny, la noche del pasado domingo 7 de septiembre realizó su última residencia de No Me Quiero Ir de Aquí, y fue nada más y nada menos que en su tierra natal. Sin embargo, sorpresivamente ocurrió un percance que no solo asustó al rapero, sino que también dejó sorprendidos a sus fanáticos.

El intérprete de Ojitos lindos estaba en pleno show cuando, al parecer, un mal salto ocasionó que varios de los asistentes se dieran cuenta de que se había lastimado, pues desde ese momento se le notó una evidente incomodidad al apoyar la pierna derecha. A pesar de esto, no mencionó lo sucedido y, por el contrario, continuó con su trabajo, aunque sí fue claro que sus movimientos se redujeron considerablemente.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Bad Bunny no se ha pronunciado sobre el tema, al igual que su equipo, por lo que la supuesta lesión son solo especulaciones a partir del video que rápidamente se viralizó entre los internautas. En caso de que más adelante se emita un comunicado o surjan nuevos datos sobre este asunto, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

El instante en que sucedió el accidente

Por su parte, como suele ocurrir en estas situaciones, las opiniones se dividieron. Algunos le enviaron mensajes de aliento, mientras que otros escribieron que era increíble que con simples brincos y a los 31 años de edad terminara de esa forma. Incluso lo compararon con su compatriota Ricky Martin, asegurando que él tiene una condición física mucho mejor pese a que le lleva más de 20 años.

Éxito de Bad Bunny

Los logros para el compositor siguen acumulándose y se espera que su tour llegue hasta países como Japón y Polonia. De hecho, según información extraoficial, en la primera semana de No Me Quiero Ir de Aquí en preventa se vendieron 2,6 millones de entradas. Mientras tanto, en 2024, la empresa de entretenimiento Luminate informó que el colega de J Balvin superó los 11.500 millones de reproducciones digitales.

Fuente: Tribuna