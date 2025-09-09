Yann 'Lobo', de 'Exatlón México', es acusado de estafar a fans con su "contenido exclusivo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Junto a su novia, la creadora de contenido, Lilian Durán, el exatleta de Exatlón México e influencer mexicano, Yann 'Lobo', decidió abrir su página de contenido exclusivo, sin embargo, lo que prometía ser una gran fuente de ingresos, se convirtió en una pesadilla. El motivo, es que lo acusan de estafar a fans y haberlas engañado para que se suscribieran, pues no les da lo que promete.

Según lo revelado por TV Notas, los fans del exatleta del programa de TV Azteca, 'Lobo' cobra 15 dólares para suscribirse y ver contenido exclusivo de él en la página de adultos, pero, estas solo son provocativas, y si se le quiere ver sin nada de ropa, se le cobra un par de dólares extra, lo que despertó la furia de sus seguidoras. Las jóvenes lo acusan de solo quererles sacar dinero y que su contenido no vale lo que cobra.

Ahora, un presunto amigo de Yann Martín Olivo, nombre real del denominado 'Lobo', en entrevista con la revista antes mencionada, declaró que el odio le está afectando al creador de contenido, a tal manera que ha pensado en dar de baja su cuenta, porque aunque es una fuente grande de ingresos, en realidad tantos malos comentarios lo sacan de onda y ahora sienten que están muy rudos los comentarios: "Le han escrito que usa a los gays, pero que en el fondo es homofóbico. Le dicen que trabaje como lo que es (atleta) para que su mamá se sienta orgulloso de él. También recomiendan a los demás no suscribirse".

Yann abrió su página de contenido exclusivo tras Exatlón. Internet

Al parecer, además de usar a su madre, Ilse Olivo, famosa por ser parte de Flans, para hacerlo sentir mal, le están creando una campaña para que dejen de suscribirse y cancelar su suscripción, que es "una estafa" y "una pérdida de dinero". Según la fuente, todo esto y los enfrentamientos, lo sacan de onda y ha decidido reducir sus precios: "Le dicen que no ha cumplido con lo que prometió publicar, aunque yo he visto que sí sube todo lo que le piden. Ahorita con toda esta polémica ya bajó al 50% el precio de la suscripción. A ver cómo le va".

Finalmente, la fuente asegura que Lilian, la novia del exparticipante de Guerreros 2020, es una mujer qué en verdad lo está apoyando en todo lo que hace y le aconseja que no se deje de llevar por todo el hate, y busca levantarlo de la baja anímica que le da el ver tan malos comentarios: "Ella también tiene cuenta en la plataforma y le ha dicho que no se desanime. Yann tenía buena imagen en los realities como un extraordinario competidor y que ahora lo estén despedazando le afecta anímicamente".

Yann y Lilian colaboran juntos. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui