2026 con todo el ritmo: Conoce los conciertos más esperados para este nuevo año; Shakira lidera la lista

Ciudad de México.- Este año 2026 no solo representa el comienzo para nuevas metas o retomar propósitos del 2025, sino que llega con un gran ritmo, a causa de los conciertos más esperados para este nuevo año. Según los informes en el mundo musical, Shakira sigue liderando la lista de los shows más esperados, en lo que falta de su gira musical Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, además de otros eventos en recintos como el Estadio GNP Seguros, Palacio de los Deportes, Auditorio Nacional y Teatro Metropólitan.

ENERO

En México para este mes se espera a varias a una de las bandas estadounidenses del metal, Avenged Sevenfold, así como el rapero Kanye West que ahora se hace llamar Ye, y los mexicanos que siguen haciendo vibrar a sus millones de seguidores pese a los años, José Madero, Yandel, Molotov y Silvana Estrada.

Avenged Sevenfold el 17 de enero en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México.

José Madero el 24 de enero en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México.

Silvana Estrada los días 27, 28 y 29 de enero en el Teatro Metropólitan, ubicado en la Ciudad de México.

Kanye West los días 30 y 31 de enero en la Plaza de Toros, conocida como ‘La México’, ubicada en la Ciudad de México.

Yandel el 31 de enero en el Auditorio Nacional, ubicado en la Ciudad de México.

Molotov el 31 de enero, compitiendo directamente, en el Palacio de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México.

FEBRERO

Pese a que el año pasado ya estuvo por México, Shakira volverá a tierras Aztecas, y no solo en la Ciudad de México, sino que también llega a Chiapas y Mérida, obteniendo una vez más sold outs. Aunque la colombiana lidera la expectación entre los mexicanos, también se espera con ansia la llega de la estadounidense Dojo Cat, Kali Uchis y la manda de metal, My Chemical Romance.

My Chemical Romace se presentan el 13 y 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México.

Dojo Cat el 18 de febrero en el Palacio de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México.

Shakira el 21 de febrero en el Estadio Víctor Manuel Reyna, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Kali Uchis el 22 de febrero en el Auditorio Telmex, ubicado en Zapopan, Jalisco.

Shakira el 24 de febrero en el Estadio Carlos Iturralde, ubicado en Mérida, Yucatán.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba el 24 de febrero en el Auditorio Nacional, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Shakira el 27 de febrero - Shakira en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México.

#Shakira: reconocida con un Grammy Americano y es el personaje de este 2025.#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/1LkL5I05YE — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 31, 2025

MARZO

Aunque en dicho mes se presentara Lenny Kravitz, sin duda el evento musical más esperado será el de Tecate Pa'l Norte, y el Vive Latino, que tendrá a muchas celebridades como Kravitz, The Smashing Pumpkins, Love of Lesbian, Maldita Vecindad y más.

Vive Latino 2026 los días 14 y 15 de marzo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México.

Lenny Kravitz el 8 de marzo en el Auditorio Telmex, ubicado en Zapopan, Jalisco.

Lenny Kravitz el 11 de marzo en el Auditorio Banamex, ubicado en Monterrey, Nuevo León.

Tecate Pal Norte del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora, ubicado en Monterrey, Nuevo León.

ABRIL

Grandes estrellas internacionales van a hacer retumbar la Ciudad de México con la presencia de la famosa banda de rock de los 80's, AC/DC y el solista The Weeknd.

AC/DC los días 7, 11 y 15 de abril en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México.

The Weeknd los días 20, 21 y 22 de abril en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México.

Lorde los días 28 y 29 de abril en el Auditorio Banamex, ubicado en Monterrey, Nuevo León.

Mon Laferte el 30 de abril en el Auditorio Telmex, ubicado Zapopan, Jalisco.

MAYO

Sin duda el mes de mayo será momento de nostalgia y empoderamiento femenino, pues Mon Laferte lidera en cada fecha para este mes.

Mon Laferte el 1 de mayo en el Palacio de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México.

Mon Laferte el 11 de mayo en el Foro GNP Seguros, ubicado en Mérida, Yucatán.

Korn el 19 de mayo en el Palacio de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México.

Mon Laferte el 27 de mayo en el Auditorio Banamex, ubicado en Monterrey, Nuevo León.

Mon Laferte los días 29 y 30 de mayo en el Palacio de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México.

AGOSTO

Así como en el 2024 el Zócalo estuvo lleno de docenas de miles de habitantes por la presencia de Rosalía, en este mes se le espera en diferentes estadios de la República Mexicana, posiblemente con sold outs.

Rosalía los días 15 y 16 de agosto en la Arena V.F.G., ubicada en Tlajomulco de Zuñiga.

Rosalía el 19 de agosto en la Arena Monterrey, ubicada en Nuevo León.

Rosalía los días 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto en el Palacio de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México.

Rosalía presentó el video oficial de “La Perla”, una propuesta visual potente, cargada de identidad, arte y simbolismo, fiel a su estilo innovador.

El lanzamiento no pasó desapercibido y ya genera conversación entre fans y críticos por su estética y mensaje.#Rosalia #LaPerla… pic.twitter.com/uvLOEMo0ZA — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) December 16, 2025

SEPTIEMBRE

Warped Tour los días 12 y 13 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México.

OCTUBRE

Iron Maiden el 2 de octubre en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México.

DICIEMBRE

Deep Purple el 16 de diciembre en la Arena Guadalajara, ubicada en Jalisco.

el 16 de diciembre en la Arena Guadalajara, ubicada en Jalisco. Deep Purple el 19 de diciembre en el Estadio Fray Nano, ubicado en la Ciudad de México.

Iron Maiden uD83CuDDECuD83CuDDE7

The Final Frontier pic.twitter.com/XV4RUZ2QHN — Legionista uD83CuDDF5uD83CuDDF1 ? (@Legionista83) December 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui