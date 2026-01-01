De Jojo Siwa a Farid Dieck: Conoce quiénes son los TikTokers más famosos del mundo del año 2025

Ciudad de México.- A lo largo del año 2025, hubo una serie de eventos, polémicas y situaciones que colocaron a varios TikTokers como los más famosos del mundo, por lo que en esta noticia te mencionaron quiénes son los más importantes, con mayores búsquedas en redes sociales. Entre los nombres más comunes, se encuentran el de la bailarina y actriz Jojo Siwa y el del creador de contenido inspirador Farid Dieck.
1. Charli D'Amelio
La personalidad del internet es originaria de Estados Unidos y en la mencionada red social ya sobrepasó los 100 millones de seguidores, siendo la primera tiktoker en alcanzar dicha suma, gracias a su contenido sobre la moda, así como subir videos bailando y haciendo playback, por lo que ha sido contratada para videos musicales e importantes marcas.
2. Addison Rae
Además de ser una influencer, también es actriz y bailarina, que ya cuenta con casi 90 millones de seguidores en TikTok, volviéndose sumamente viral gracias a las rutinas de bailes que comparte con sus fans, además de mostrar su lujoso estilo de vida y compartir videos promocionales para la línea de maquillaje que creó.
3. Jojo Siwa
Joelle Joanie 'JoJo' Siwa es una reconocida actriz y cantante que debutó muy joven en la TV al formar parte de las temporadas del reality show Dance Moms, entre los años del 2015 y el 2016. Actualmente, es de las personalidades del Internet más reconocidas, además de haber tenido gran éxito con sus dos temas Boomerang y Kid in a Candy Store.
4. Bella Poarch
Bella Poarch, nacida bajo el nombre de Denarie Bautista Taylor y en la ciudad de Filipinas, además de ser una personalidad de las redes sociales, es una cantante y veterana de la Marina de los Estados Unidos, que cuenta con millones de seguidores en la red social, gracias a su contenido creativo y videos de sus playback, cautivando a su público por lo que ellos llaman su "autenticidad".
5. Abelito
El creador de contenido, gracias al sentido del humor que siempre ha mostrado, especialmente con el tema de su enanismo, lo convirtió en México en uno de los favoritos del público, pues además de sus chistes, también ha contado sus experiencias de vida, como el trabajar en circos como el de los Hermanos Berti, además de debutar en la música con temas como Chi, La 380 y Miami Vice.
6. Domelipa
En México, otra creadora de contenido de la mencionada página es Domelipa, quien también está cerca de alcanzar los 100 millones de seguidores, gracias a su contenido enfocado en el entretenimiento juvenil y las tendencias del momento, como los trends de baile, temas de moda y también los famosos playbacks del momento.
7. Doris Jocelyn
En este 2025, quien dio mucho de qué hablar fue la creadora de contenido de trends de maquillaje, mientras realiza un story time con sus fans y difusión de la cultura mexicana, Doris, que en septiembre tuvo un pico de tendencia en su nombre gracias a su contenido "mexa", en el que realizó un inesperado cambio con los colores de la bandera y la cultura mexicana.
8. Luisito Comunica
El reconocido creador de contenido no solo se ha vuelto famoso por sus videoblogs al viajar por México y todo el mundo, sino también por su irreverencia en sus aventuras por los diferentes países del mundo, que lo ha metido en diferentes problemas incluso en una ocasión fue arrestado por esta situación.
9. Farid Dieck
Dieck es conocido por su contenido inspirador y de entretenimiento psicológico, compartiendo breves reflexiones de películas y series clásicas o más famosas de los últimos tiempos, como 'Bastardos Sin Gloria'. En este año se viralizó por su polémico compromiso con Jessica Fernández, la cual afirman que no estaba enamorada de él, recordando sus declaraciones sobre cómo tuvo que rogarle para salir juntos.
Fuente: Tribuna del Yaqui