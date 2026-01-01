De Jojo Siwa a Farid Dieck: Conoce quiénes son los TikTokers más famosos del mundo del año 2025

Ciudad de México.- A lo largo del año 2025, hubo una serie de eventos, polémicas y situaciones que colocaron a varios TikTokers como los más famosos del mundo, por lo que en esta noticia te mencionaron quiénes son los más importantes, con mayores búsquedas en redes sociales. Entre los nombres más comunes, se encuentran el de la bailarina y actriz Jojo Siwa y el del creador de contenido inspirador Farid Dieck.

1. Charli D'Amelio

La personalidad del internet es originaria de Estados Unidos y en la mencionada red social ya sobrepasó los 100 millones de seguidores, siendo la primera tiktoker en alcanzar dicha suma, gracias a su contenido sobre la moda, así como subir videos bailando y haciendo playback, por lo que ha sido contratada para videos musicales e importantes marcas.

happy birthday to our beautiful @charlidamelio uD83EuDD0D turning 19 has never looked so good! pic.twitter.com/7UtWmYl6qP — The D'Amelio Show on Hulu (@dameliosonhulu) May 1, 2023

2. Addison Rae

Además de ser una influencer, también es actriz y bailarina, que ya cuenta con casi 90 millones de seguidores en TikTok, volviéndose sumamente viral gracias a las rutinas de bailes que comparte con sus fans, además de mostrar su lujoso estilo de vida y compartir videos promocionales para la línea de maquillaje que creó.

Olivia Rodrigo and Addison Rae uD83DuDE0D pic.twitter.com/fXFMtcbo6G — DAILY CELEBZ (@beautifulcelebz) December 27, 2025

3. Jojo Siwa

Joelle Joanie 'JoJo' Siwa es una reconocida actriz y cantante que debutó muy joven en la TV al formar parte de las temporadas del reality show Dance Moms, entre los años del 2015 y el 2016. Actualmente, es de las personalidades del Internet más reconocidas, además de haber tenido gran éxito con sus dos temas Boomerang y Kid in a Candy Store.

Celebrity Big Brother UK 24 - JoJo Siwa

I've been watching BBUK for a long time, and have never seen so many people following a season live and it was because of this queen! I feel like she was controversial as hell but it kept me and others interested! pic.twitter.com/qDkn4gsuEx — Nick City (@TheNickCity) December 30, 2025

4. Bella Poarch

Bella Poarch, nacida bajo el nombre de Denarie Bautista Taylor y en la ciudad de Filipinas, además de ser una personalidad de las redes sociales, es una cantante y veterana de la Marina de los Estados Unidos, que cuenta con millones de seguidores en la red social, gracias a su contenido creativo y videos de sus playback, cautivando a su público por lo que ellos llaman su "autenticidad".

5. Abelito

El creador de contenido, gracias al sentido del humor que siempre ha mostrado, especialmente con el tema de su enanismo, lo convirtió en México en uno de los favoritos del público, pues además de sus chistes, también ha contado sus experiencias de vida, como el trabajar en circos como el de los Hermanos Berti, además de debutar en la música con temas como Chi, La 380 y Miami Vice.

Cuando Abelito llega de sorpresa, sabes que habrá diversión, me encanta que cada reality que va es el centro de atención y el alma de la fiesta uD83DuDE0D pic.twitter.com/LXGhROKpto — Cindy ?uD83DuDCDA (@multyfandom29) December 31, 2025

6. Domelipa

En México, otra creadora de contenido de la mencionada página es Domelipa, quien también está cerca de alcanzar los 100 millones de seguidores, gracias a su contenido enfocado en el entretenimiento juvenil y las tendencias del momento, como los trends de baile, temas de moda y también los famosos playbacks del momento.

7. Doris Jocelyn

En este 2025, quien dio mucho de qué hablar fue la creadora de contenido de trends de maquillaje, mientras realiza un story time con sus fans y difusión de la cultura mexicana, Doris, que en septiembre tuvo un pico de tendencia en su nombre gracias a su contenido "mexa", en el que realizó un inesperado cambio con los colores de la bandera y la cultura mexicana.

Doris Jocelyn en un minuto ha hecho más por México que cualquier político de este país. pic.twitter.com/wzbtx0lnyf — Adriana Pineda uD83EuDEC0 (@LaMalaC) September 15, 2024

8. Luisito Comunica

El reconocido creador de contenido no solo se ha vuelto famoso por sus videoblogs al viajar por México y todo el mundo, sino también por su irreverencia en sus aventuras por los diferentes países del mundo, que lo ha metido en diferentes problemas incluso en una ocasión fue arrestado por esta situación.

LUISITO COMUNICA COMPARA BIBLIOTECA DE OSLO CON LA BINAES



Durante su visita a Noruega, el reconocido youtuber mexicano Luisito Comunica recorrió la Biblioteca de Oslo, una de las más modernas de Europa, experiencia que lo llevó a recordar y comparar este espacio con la… pic.twitter.com/TkPHACQ3bo — Noticias Independiente (@notindeslv) December 28, 2025

9. Farid Dieck

Dieck es conocido por su contenido inspirador y de entretenimiento psicológico, compartiendo breves reflexiones de películas y series clásicas o más famosas de los últimos tiempos, como 'Bastardos Sin Gloria'. En este año se viralizó por su polémico compromiso con Jessica Fernández, la cual afirman que no estaba enamorada de él, recordando sus declaraciones sobre cómo tuvo que rogarle para salir juntos.

??uD83DuDC8BuD83CuDF39

No se por qué, pero escuchar los podcasts de Farid Dieck es tan agradable al oído, tan relajante uD83DuDE0C pic.twitter.com/8nPEVyj99k — Bella ?? (@Princesse323) December 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui