Divorcio de Alicia Villareal, Fátima Bosch y más escándalos del 2025 en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, haz llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen especial del año nuevo, este jueves 1 de enero tendremos los escándalos que ocurrieron en el mundo del espectáculo en el 2025.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Karla Sofía Gascón y sus polémicos mensajes en redes sociales

La exhibición de antiguos tuits de Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Perez, publicados sobre todo entre 2019 y 2024, generaron debate pero también detonaron más problemas en contra de la actriz transgénero. En 2021, comentó sobre la ceremonia de los Oscar a los que aspiraba la película Barbie: "No sabía si estaba viendo un festival afrocoreano, una manifestación de Black Lives Matter o el 8M", la abreviatura del 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer.

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo

La corona del famoso certamen de belleza Miss Universo de este año se la llevó la mexicana Fatima Bosch a pesar de todas las polémicas en las que estuvo involucrada antes y después del concurso. Tras la coronación de Bosch en el certamen, un grupo de personas acudió al Ángel de la Independencia a celebrar el triunfo de la mexicana con coronas y banderas alusivas a Tabasco, el estado natal de la nueva monarca de Miss Universo.



Alicia Villarreal y Cruz Martínez se divorcian

La cantante regiomontana denunció Alicia Villarreal a su expareja Cruz Martínez por violencia familiar y feminicidio en grado de tentativa, lo que llevó a que Martínez fuera vinculado a proceso por al menos una de las acusaciones. La intérprete de Ay papasito mencionó que el proceso legal de divorcio lo inició hace dos años, sin embargo, tras la agresión que vivió por parte de su ahora exesposo, sus abogados comenzaron a agilizar el proceso.

Fuente. Tribuna del Yaqui