Horóscopos HOY Nana Calistar VIERNES 2 de enero 2026: Predicciones para el amor, dinero y trabajo

Ciudad de México.- El 2 de enero de 2026 continúa con una energía firme y reveladora, todavía influenciada por la Luna en Capricornio, que mantiene al Universo en modo responsabilidad, orden y decisiones maduras. De acuerdo con la lectura energética de Nana Calistar, este día no es para promesas al aire ni propósitos vacíos, sino para empezar a actuar con hechos y no solo con deseos.

Horóscopos de Nana Calistar para este VIERNES 2 de ENERO de 2026

Aries

Arrancas el año con ganas de comerte el mundo, pero bájale dos rayitas a la impulsividad. Este viernes te conviene pensar antes de hablar, sobre todo en temas familiares. En el amor, alguien te prueba la paciencia; no caigas en provocaciones.

Tauro

El Universo te pide orden y compromiso contigo. Es buen día para poner límites y decir “hasta aquí”. En lo económico, se aclara un pendiente. En el amor, deja de cargar culpas que no te corresponden.

Géminis

Tu mente va a mil, pero no todo lo que piensas necesitas decirlo. Cuidado con chismes o malos entendidos. En lo sentimental, una conversación sincera puede cambiarlo todo si hablas desde el corazón.

Cáncer

Este viernes te toca soltar el pasado, aunque duela. El año apenas empieza y ya no estás para repetir historias viejas. En el trabajo o familia, alguien reconoce tu esfuerzo. En el amor, no ruegues lo que no fluye.

Leo

Brillas sin hacer esfuerzo, pero ojo con el ego. El Universo te da oportunidades, no excusas. En el amor, alguien se acerca con intenciones claras. En lo laboral, llega una propuesta que debes analizar con calma.

Virgo

Día ideal para organizar planes y limpiar pendientes. No cargues problemas ajenos. En lo económico, mejora la estabilidad. En el amor, deja de sobreanalizar y atrévete a sentir sin tanto control.

Libra

Las emociones se mueven fuerte y podrías sentirte confundido. No tomes decisiones desde la nostalgia. En el amor, alguien del pasado aparece, pero no significa que debas abrirle la puerta otra vez.

Escorpio

Tu intuición está filosa y no falla. Confía en lo que sientes, aunque no tengas pruebas aún. En el trabajo, cuida tus planes; no todos deben saberlos. En el amor, se fortalece un vínculo.

Sagitario

Este viernes te pide responsabilidad y enfoque. No todo es diversión. En lo económico, evita gastos innecesarios. En el amor, alguien espera más compromiso de tu parte; decide qué quieres de verdad.

Capricornio

Sigues con la fuerza del arranque de año. Es momento de tomar decisiones importantes. En lo profesional, vas por buen camino. En el amor, deja de controlar tanto y permite que las cosas fluyan.

Acuario

Día para escuchar más y hablar menos. Una señal clara del Universo te ayuda a entender una situación confusa. En el amor, no prometas lo que no estás dispuesto a cumplir.

Piscis

Tu sensibilidad está al máximo, pero no confundas intuición con miedo. En lo laboral, se abre una oportunidad inesperada. En el amor, alguien se muestra tal cual es; ahora te toca decidir.

