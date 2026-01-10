Adrián Marcelo confirma su divorcio tras 4 años de matrimonio y ¿revela que fue por infidelidad?

Ciudad de México.- El polémico presentador y comediante regiomontano, Adrián Marcelo, recientemente volvió al escándalo, debido a que confirmó su divorcio de su actual esposa, la creadora de contenido Karina Puente, después de haber tenido cuatro años de matrimonio, ¿acaso también revela que fue por infidelidad?. En el pasado, se aseguró que la aún esposa del expresentador de Multimedios tuvo un romance secreto.

Como se sabe, mientras que Adrián estaba en La Casa de los Famosos México, fue apoyado de manera incondicional por su esposa Karina, pero, al parecer todo ese amor que se demostraron mientras que el presentador regiomontano se encontraba incomunicado, habría llegado a su final. Desde hace un par de meses se ha asegurado que la pareja está atravesando una severa crisis matrimonial de la que no podrían salir.

Ahora, este sábado 10 de enero, a a través de la cuenta de Instagram de la creadora de contenido, Dayane Chrissel, compartió una captura de pantalla de la propia red social de Adrián, en la cual compartió un mensaje que confirmaba su separación, señalando que los últimos cuatro años en su casa, que es la que compartía con Karina, fueron los peores de su vida, por lo que aconsejó a sus fans que no se cases.

uD83EuDEE3¿Ya no hay amor?

En entrevista con @judithgrace , Adrián Marcelo habló de sus polémicas y de su desarrollo profesional, además de abordar un poco sobre su matrimonio con Karina Puente.

?Aseguró que está pasando por situaciones de las que no puede hablar por ahora, pero dejó… pic.twitter.com/nFdMeBV6UF — MVS Noticias Mty (@MVSNoticiasMty) September 12, 2025

Pero, pese a que el expresentador de SNSerio compartió este mensaje junto a una foto de una parte de su hogar en Monterrey, confirmando que sí estaría soltero de nueva cuenta pese a su juramento de amor eterno, pocos minutos después lo eliminó, dudando que en realidad se encuentre separado o en proceso de divorcio de la también influencer, que al parecer también habría confirmado su separación en sus redes sociales.

Cabe mencionar que Dayane, dejó en claro que dado a que Adrián eliminó la publicación, esto podría tratarse únicamente de una broma o una manera de engañar a sus seguidores, pero, comentó que Karina podría también haber confirmado esta separación, ya que ha compartido últimamente viajes sola y aumentado sus publicaciones de promociones.

Fuente: Tribuna del Yaqui