Desde 'Los Bridgerton' hasta 'Euphoria', estas son las series más esperadas para este año 2026

Ciudad de México.- Así cómo hay películas sumamente esperadas, como Spider-Man: Brand New Day, también hay una lista de lo que son las series más esperadas para este nuevo año 2026, entre la que se encuentra la cuarta temporada de Los Bridgerton, que se dividirá en dos partes, y también la que será la tercera emisión de Euphoria, la que es protagonizada por la famosa y muy querida actriz estadounidense, Zendaya.

1.- The Pitt

Precisamente este 10 de enero, en HBO Max se estrenara la que es la segunda temporada del drama médico, que sigue en tiempo real la jornada completa de 15 horas en una sala de urgencias, que está ubicada en un gran hospital de Pittsburg, que es dirigida por el Doctor Robby, que es interpretado por el actor Noah Wyle, y dado al gran éxito de la primera temporada, se espera con ansias a la segunda emisión.

last day in da office, he's got the sass level to 1500% and he dgaf #ThePitt pic.twitter.com/uB2JuyvwJD — nitsi | in the pitt of succession | s2 spoilers! (@hosseinisgeckos) January 9, 2026

2.- Él y ella

Esta miniserie es un thriller psicológico que se basa en la historia de Anna, que es una periodista muy reconocida y que enfrenta una crisis personal, a causa de un asesinato en su pueblo natal, debido a que despierta en ella una obsesión insana por descubrir absolutamente todo de lo sucedido, involucrándose demasiado en la investigación.

Él es Jon Bernthal.

Ella es Tessa Thompson.

Y nosotros estamos completamente desquiciados por saber cómo acaba esto.

La miniserie 'Él y ella' ya está disponible. pic.twitter.com/PRkf8dU38z — Netflix España (@NetflixES) January 8, 2026

3.- El caballero de los Siete Reinos

Otro proyecto que se espera sea un éxito para HBO Max, es la primera temporada de El Caballero de los Siete Reinos, que es un spin-off de Juego de Tronos, basado en los relatos de Dunk y Egg, que se aleja de las masacres y explora las aventuras dentro de Ser Duncan junto a su escudero Egg, en el que mostraran las justas, pequeños conflictos al recorrer todo Poniente, que será estrenada el próximo 19 de enero.

¡DOS SEMANAS! ??uD83DuDEE1?



La serie de @hbomax “A Knight of the Seven Kingdoms” se estrenará el 18 de enero en #HBOMax y @HBO. #ElCaballeroDeLosSieteReinos pic.twitter.com/UxGyAlikwU — La Casa Del Dragón (@HouseofDragonLA) January 4, 2026

4. Los Bridgerton

Después de tres temporadas siendo las más vistas en sus primeras semanas de estreno, siguiendo los romances de los hermanos Bridgerton en la alta sociedad de la antigua Inglaterra gobernada por la Reina Charlotte, el próximo 29 de enero estrenará la primera parte de su cuarta temporada, que esta vez seguirá la historia de Benedict Bridgerton, y el próximo 26 de febrero la segunda parte a través de Netflix.

i will always love the season one bridgerton promo, very magical pic.twitter.com/FjTozMKLL8 — luis (@dynevorfilm) January 7, 2026

5.- Wonder Man

Una vez más, Marvel Studios va a confiar en la plataforma de Disney+ para estrenar la primera temporada de Wonder Man, que es una serie que rompe las clásicas historias de héroes, en la que se sigue a un hombre de nombre Simon Williams, el cual es un actor fracasado que sueña con interpretar a un superhéroe en el cine, sin imaginar que acabará desarrollando poderes reales, que se estrena el 27 de enero.

First look at Yahya Abdul-Mateen II as Wonder Man in Marvel’s ‘WONDER MAN’ series



Releasing January 27 on Disney+ pic.twitter.com/cZRSaYTKWB — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 9, 2026

6.- Rooster

Después de una primera temporada exitosa, HBO Max presenta la segunda temporada de la serie de comedia, en la que se muestra tanto el lado amargo como el dulce de las relaciones familiares, que sigue la vida de un escritor en una severa crisis familiar, interpretado Steve Carell, que trata desesperadamente de volver a tener una sana relación con su hija que se encuentra en la universidad, que se estrena en marzo.

7.- Euphoria

Una vez más, HBO Max va a estrenar una nueva serie de episodios del proyecto protagonizado por Zendaya, en el que tanto ella junto a Jacob Elordi y el resto del elenco, en sus personajes, enfrentan nuevos retos en su etapa más adulta con consecuencias emocionales más reales y fuertes de su pasado. La serie está programada para estrenarse en abril y el productor Sam Levinson promete más drama.

On this day 4 years ago, ‘EUPHORIA’ Season 2 premiered. pic.twitter.com/2WrNtyEwrX — A Shot (@ashotmagazine) January 9, 2026

8.- Malcolm In The Middle: La vida sigue siendo injusta

Después de casi 20 años del gran final de la serie protagonizada por Frankie Muniz, ahora, volverá para mostrar a todos sus personajes principales en una etapa adulta, en la que los hijos 'Wilkerson' tienen su propia familia y vuelven a reunirse tras más de una década evitándose, para celebrar los 40 años de matrimonio de sus padres, Lois y Hal, lo que sería un auténtico desastre como en su infancia y adolescencia, que se estrena en abril.

First glimpse of Malcolm in the Middle: Life is Still Unfair coming April 10th on @hulu and @DisneyPlus !! pic.twitter.com/TXCMhOESfc — Frankie Muniz (@frankiemuniz) December 29, 2025

9.- The Other Bennet Sister

En esta primera temporada que sigue la vida de Mary Bennet, que es la hermana de en medio de las Bennet, se podrá ver como decidida a no quedarse soltera de por vida, por ser una mujer tímida y con pocas habilidades sociales, se va lejos de su casa para adentrarse a la aventura llena de altibajos en la búsqueda del amor de su vida y tener ese futuro lleno de felicidad y amor que ha deseado para ella.

10.- Stranger Things: Relatos del 85

Después de la gran final de la serie, una vez más vuelve a las pantallas de Netflix, en el mes de abril de este 2026, los personajes de Mike, Dustin, Lucas, Will, Eleven y Max, pero en una versión animada, en la que deberán de enfrentarse a peligrosas criaturas y monstruos que provienen del Upside Down, durante el invierno de 1985.

Algo quedó atrapado en el 85… y está a punto de volver. 'Stranger Things: Relatos del 85' llega en 2026 uD83DuDEB2 #StrangerThings pic.twitter.com/ah1jpUEAQb — Netflix España (@NetflixES) November 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui