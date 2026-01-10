'Hambreado' según Laura Zapata: Carlos Bonavides responde por la Pensión del Bienestar (VIDEOS)

Ciudad de México.- La villana de los melodramas mexicanos, Laura Zapata, ha realizado en los últimos meses duras declaraciones contra la llamada 4T, correspondiente a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Ahora, además de hablar sobre ellos, hizo comentarios sobre su colega, el actor de Televisa Carlos Bonavides, quien forma parte del programa de la Pensión del Bienestar.

Las declaraciones de la hermana de Thalía ocurrieron mientras participaba en la marcha de la Gen Z, transmisión cubierta por el programa De primera mano, conducido por el reconocido y polémico Gustavo Adolfo Infante. En un fragmento, le preguntaron directamente qué opinaba sobre que su excompañero, recordado por interpretar a Huicho Domínguez en la telenovela El premio mayor, reciba apoyo económico del gobierno federal.

"Pobrecito. Pues es que le da lana. Entonces, cuando la gente tiene hambre, pues ni modo, se calla", respondió Laura, comentario que no fue bien recibido por algunas personas. La situación continuó cuando una reportera le cuestionó: "¿Usted de qué tiene hambre, Laurita?" A lo que Zapata respondió, segura de sí misma: "Yo no tengo hambre, yo tengo hambre de libertad", afirmó la famosa.

¿Qué opina Carlos Bonavides?

Por su parte, Bonavides también fue abordado por diversos medios y, con calma, declaró que tiene un gran afecto por Zapata, pero ofreció su opinión sobre política: "Entonces, las ideas de Laura, pues son unas ideas políticas anacrónicas, antiguas, que no le hicieron nada bien al país", afirmó. Al mismo tiempo, enfatizó que no le molesta: "Al contrario, le mando un beso a Laura, le mando un abrazo. Yo conozco su carácter, ella es un poco explosiva, pero es una bellísima persona que siempre querré".

Asimismo, los presentadores que acompañan a Gustavo Adolfo en el show comentaron que el término "hambreado" les resultó incómodo. Señalaron que este tipo de apoyos que brinda el gobierno mexicano para adultos mayores son un derecho, no un motivo de menosprecio. De igual manera, el periodista mexicano añadió que experimentar hambre es lo peor que puede vivir un ser humano.

Fuente: Tribuna del Yaqui