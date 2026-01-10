Horóscopos HOY Mhoni Vidente SÁBADO 10 de enero 2026: ¿Cuál será la fortuna de tu signo zodiacal?

Ciudad de México.- Este sábado 10 de enero de 2026 llega con movimientos importantes en la energía astral y, de acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente, será un día clave para tomar decisiones personales, cerrar ciclos pendientes y atender pendientes que ya no deben postergarse. El arranque del fin de semana estará marcado por revelaciones, ajustes emocionales y oportunidades inesperadas que pueden cambiar el rumbo de los próximos días. ¡Lee más en los horóscopos de hoy de la pitonisa cubana!

Horóscopos de HOY sábado 10 de enero de 2026 por Mhoni Vidente: Predicciones de amor, dinero, trabajo, salud y más

A continuación, las predicciones signo por signo.

Aries

Mhoni Vidente señala que será un día de contrastes. Aunque tendrás mucha energía, podrías sentir cierta impaciencia. Es clave que te des tiempo para ti mismo; la gente que amas puede esperar un poco. Toma más agua, tu piel lo agradecerá.

Tauro

El sábado favorece asuntos familiares y decisiones relacionadas con el hogar. Mhoni Vidente señala que es buen momento para aclarar malentendidos y fortalecer lazos. Cuida gastos impulsivos.

Géminis

Los horóscopos de Mhoni Vidente aseguran que la comunicación será tu mejor herramienta. Conversaciones pendientes fluyen mejor de lo esperado y te permiten resolver un asunto que llevabas tiempo evitando. Buen día para organizar la semana próxima.

Cáncer

Emociones intensas marcarán la jornada. Es importante mantener el equilibrio y no dejarte llevar por recuerdos o preocupaciones del pasado. El descanso será clave para cerrar el día con calma.

Leo

Un asunto laboral o personal comienza a tomar forma, pero deberás practicar más la humildad. La recomendación es escuchar consejos y no actuar desde el orgullo. El sábado trae claridad si eres flexible ante los cambios.

Virgo

Día propicio para ordenar ideas, pendientes y espacios. Mhoni Vidente indica que una decisión práctica que tomes hoy te dará tranquilidad a mediano plazo. Evita sobrecargarte de responsabilidades ajenas.

Libra

Las relaciones personales se fortalecen si te permites hablar con honestidad. El sábado favorece reconciliaciones y acuerdos. Un plan improvisado puede resultar mejor de lo esperado.

Escorpión

Es clave que descanses un poco. Tienes muchas metas y deseos de triunfar, pero un cuerpo agotado no dará frutos. En temas de amor, agradece y disfruta lo que tienes, tú lo manifestaste, dice Mhoni Vidente.

Sagitario

El día invita a bajar el ritmo. Aunque tengas muchos planes, es mejor priorizar y no dispersarte. Una conversación sincera te ayuda a ver una situación desde otro ángulo.

Capricornio

Responsabilidades y compromisos dominan el sábado 10 de enero, pero sabes que debes hacerlo o caerás en bancarrota. Mhoni Vidente recomienda equilibrar trabajo y descanso para evitar agotamiento. No siempre serás pobre.

Acuario

Ideas nuevas y deseos de cambio se hacen presentes. Es buen momento para escribir, planear o iniciar algo creativo. Evita confrontaciones por temas sin importancia.

Piscis

Sensibilidad y empatía serán tus mayores fortalezas. El sábado es ideal para cerrar ciclos emocionales y enfocarte en tu bienestar. Una noticia positiva llega al final del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui