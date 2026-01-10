Influencer 'Chakin' Valadez asesinado en Ensenada; última publicación anticipaba su fatal desenlace

Ensenada, Baja California.- Un reconocido creador de contenido de Baja California Sur, indentificado por sus seguidores como Chakin Valadez, aunque su nombre real era Isaac Efraín Valadez, fue ejecutado la mañana de este sábado 10 de enero de 2026, alrededor de las 06:40 horas, mientras se encontraba en las inmediaciones del Fraccionamiento San Borja, en la ciudad de Ensenada.

De acuerdo con medios locales, se trató de un ataque armado, y no hubo tiempo de trasladarlo a un hospital, ya que falleció en el lugar. Asimismo, se sabe que su cuerpo fue encontrado por las autoridades locales al interior de una camioneta marca Isuzu, vehículo que el famoso utilizaba para desempeñar sus demás labores como transportista recorriendo diferentes carreteras del país.

Una vez que arribaron al sitio las distintas corporaciones policiacas, así como paramédicos de la Cruz Roja, solo pudieron confirmar que Isaac Efraín ya no presentaba signos vitales. Cabe destacar que el cadáver presentaba múltiples impactos de bala en la cabeza. A partir de ese momento, los oficiales acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado para que iniciara la investigación correspondiente.

Aseguran que presentía su muerte

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo el móvil del crimen, pues apenas se están iniciando las pesquisas. De igual forma, es necesario agregar que la Fiscalía General del Estado de Baja California no se ha pronunciado sobre el caso. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier avance, ya que actualmente no hay sospechosos.

Última publicación

A los usuarios les llamó especialmente la atención su última publicación en Facebook, donde el influencer escribió algo que ahora es interpretado como un presagio de su trágica muerte: "Este viaje parece ser el último, quizá. Pero lo vamos a disfrutar como si fuera el primero del año… Solo voy de paso y espero esta vez hacerlo mejor que ayer…", escribió el hombre, quien contaba con más de 161 mil seguidores.

Fuente: Tribuna del Yaqui